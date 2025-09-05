Самар Мехра — немолодая телезвезда, чья популярность угасает. Он глубоко порочный человек, который не понимает, как меняются представления о гендере и власти. Он счастлив в новых отношениях с молодой женщиной Кхуши, но его бывшая, Гаятри, пытается вернуться в его жизнь. Вместо того чтобы поговорить с ней, он обрывает все контакты и блокирует ее. Но ситуация принимает серьезный оборот, когда Гаятри обвиняет его в изнасиловании. Вскоре его арестовывают, и он сталкивается с коррумпированной судебной системой, которая полна решимости оставить его за решеткой. Эта история о любви, лжи и ответственности, полная тревог и перемен в отношениях, не принимает ничего как должное и меняет жизнь Самара.