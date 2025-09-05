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Постер фильма Обезьяна
7.4
Обезьяна - Трейлер
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7.4

Обезьяна

, 2025
Bandar
Индия / криминал, драма, детектив / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Обезьяна
7.4
Пойду 1
Не пойду 1
Обезьяна - Трейлер
Обезьяна  Трейлер

О фильме

Самар Мехра — немолодая телезвезда, чья популярность угасает. Он глубоко порочный человек, который не понимает, как меняются представления о гендере и власти. Он счастлив в новых отношениях с молодой женщиной Кхуши, но его бывшая, Гаятри, пытается вернуться в его жизнь. Вместо того чтобы поговорить с ней, он обрывает все контакты и блокирует ее. Но ситуация принимает серьезный оборот, когда Гаятри обвиняет его в изнасиловании. Вскоре его арестовывают, и он сталкивается с коррумпированной судебной системой, которая полна решимости оставить его за решеткой. Эта история о любви, лжи и ответственности, полная тревог и перемен в отношениях, не принимает ничего как должное и меняет жизнь Самара.

В ролях

Бобби Деол
Бобби Деол
Samar Mehra
Санья Малхотра
Санья Малхотра
Suhani
Саба Азад
Khushi
Сапна Пабби
Gayatri Anand
Джитендра Джоши
Индраджит Сукумаран
Ankush Gedam
Riddhi Sen
Nagesh Bhonsle
Sukant Goel
Jaimini Pathak
Ghanshyam Garg
Режиссер Анураг Кашьяп
Сценарист Sudip Sharma, Abhishek Banerjee
Композитор Амит Триведи, Vishal Mishra, Jagmohan Bakshi, Sapan Sengupta, Payal Dev, Aditya Dev, Sarvesh Shrivastava, Sannit Gangula, Shivahari Varma, Blurface, Sapan Jagmohan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 5 сентября 2025
Дата выхода
18 июня 2026 Россия Indian Films
5 июня 2026 Индия A
5 июня 2026 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $84 729
Производство Nikhil Dwivedi production, Saffron Magicworks, Zee Studios
Другие названия
Bandar, Bandar: Monkey in a Cage, Untitled Anurag Kashyap/Nikhil Dwivedi Project, Обезьяна, Monkey In A Cage

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

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Обезьяна - Трейлер
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