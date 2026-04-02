О моем перерождении в слизь: Слезы Синего моря

, 2026
Gekijou-ban Tensei Shitara Slime Datta Ken: Soukai no Namida-hen
Япония / анимация, фэнтези, боевик, приключения, комедия, аниме / 16+
Новая часть аниме-франшизы "О моем перерождении в слизь"
Пойду 95
Не пойду 3
Причины посмотреть

О фильме

Римуру и его соратники получают неожиданное приглашение отдохнуть на своём частном курортном острове. Пока компания наслаждается короткими каникулами, на острове появляется загадочная девушка по имени Юра, служащая жрицей в подводном королевстве Кайен, которое недавно подверглось атаке. Злые силы хотят нарушить хрупкое равновесие и пробудить спящее божество. Римуру предстоит погрузиться в глубины океана, раскрыть заговор и предотвратить катастрофу.

Создатели фильма подчеркивают, что сюжет фильма — это не просто побочная история, а важное связующее звено между третьим и четвертым сезонами аниме. Сам автор оригинальной серии ранобэ Фусэ написал оригинальную историю специально для фильма.

Главную тему «Utopia» исполнила певица TRUE, уже знакомая поклонникам франшизы. Песню «Сококу» (Blue Moment) исполнила Саори Ониси, подарившая голос Юре.

Студия Eight Bit, отвечавшая за все предыдущие сезоны аниме и первый фильм «Алые узы», вновь демонстрирует высочайший уровень анимации. Особое внимание создатели уделили воде — впервые во франшизе для создания подводного королевства использовалась продвинутая CGI-физика водных эффектов.

Это история подводного государства Кайэн, в котором почитают бога-защитника — Водяного дракона. Когда-то люди скитались по свету в поисках мирной земли, и Водяной дракон даровал им спокойную жизнь и страну, в которой не было места конфликтам. Однако появились те, кто захотел нарушить это спокойствие, поэтому жрица по имени Юра, молящаяся погрузившемуся в долгий сон дракону, вынуждена отправиться на поверхность. В это время там как раз завершился Праздник открытия страны в Темпесте, и Римуру с товарищами решили устроить себе недолгие, но приятные каникулы. Теперь же ради спасения Юры им предстоит погрузиться на дно. Смогут ли Римуру с друзьями защитить Синее море и вернуть в него мир и спокойствие?

В ролях

Коити Домото
Такуя Эгути
Макото Фурукава
Андзу Харуно
Рина Хидака
Мао Итимити
Режиссер Ясухито Кикути
Сценарист Fuse, Ясухито Кикути, Тосидзо Нэмото, Yasuki Kawakami
Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 2 апреля 2026
Дата выхода
2 апреля 2026 Россия Пионер
30 апреля 2026 Исландия 12 year age limit
30 апреля 2026 Казахстан 14+
30 апреля 2026 Кыргызстан 16+
30 апреля 2026 ОАЭ 18TC
8 мая 2026 Польша
8 мая 2026 Румыния
Сборы в мире $4 194 798
Производство 8bit
Другие названия
Gekijou-ban Tensei Shitara Slime Datta Ken: Soukai no Namida-hen, That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea, Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Der Film: Tränen des azurblauen Meers, Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime: Nước Mắt Đại Dương, Moi, quand je me réincarne en Slime, le film: les larmes de la mer azur, That Time I Got Reincarnated As A Slime Il Film: Le Lacrime Del Mare Azzurro, That Time I Got Reincarnated as a Slime La Película: Lágrimas del mar celeste, That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Az Azúr-tenger könnyei, That Time I Got Reincarnated as a Slime: Filmul - Lacrimile Mării de Azur, That Time I Got Reincarnated as a Slime: O Filme - Lágrimas do Mar Azul-Celeste, О моём перерождении в слизь: фильм «Слёзы Синего моря», 劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編, 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇

Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 21 голос
6.2 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1340 В жанре «анимация»  209 В жанре «фэнтези»  97 В жанре «боевик»  288 В жанре «приключения»  298 В жанре «комедия»  307 В жанре «аниме »  33 В фильмах Японии  57 В фильмах 2026 года  17
Разыгрываем призы к аниме-фильму «О моем перерождении в слизь: Слезы синего моря»

Отзывы зрителей о мультфильме О моем перерождении в слизь: Слезы Синего моря

Киноафиша ИИ 6 апреля 2026, 07:09
Сильные стороны: качественные визуальные эффекты, динамика и запоминающаяся любовная линия. Слабые стороны: озвучка вызывает замечания — голоса не всегда подходят, перевод местами неясен, проработка сценария в эпизодах. Общая оценка зрителей — положительная: фильм понравится фанатам жанра и любителям истории любви на фоне действий. Подходит поклонникам активного темпа и романтики; для ценителей дубляжа возможны вопросы.
Саммари составлено ИИ на основе 3 отзывов.

tomasgo680 5 апреля 2026, 23:33
Озвучка оставила желать лучшего, голоса персонажам не подходят, хорошо, что Гобуто с Юрой не поцеловались, потому что, после убийцы гоблинов, этого не хочется, а так аниме обалденное!
valeriya1071 4 апреля 2026, 14:10
Понравился фильм, прикольный. Думала, правда, что это продолжение сериала, а тут аж история любви 👀
Новости о мультфильме

Что смотреть в кино на этой неделе
1 апреля 2026 17:29 Что смотреть в кино на этой неделе Свежее аниме, мультфильм из Швеции, итальянские драмы и хиты российских кинофестивалей.
Не знаете, идти ли в кино на «Слезы Синего моря»? Прочитали отзывы зрителей за вас – рассказываем, чего ждать от новинки (и когда именно)
18 марта 2026 13:25 Не знаете, идти ли в кино на «Слезы Синего моря»? Прочитали отзывы зрителей за вас – рассказываем, чего ждать от новинки (и когда именно) В Японии фильм по «О моем перерождении в слизь» вышел в феврале, а скоро заедет и в российские кинотеатры.

Покупное печенье забыл: из пачки творога создаю миску вкусняшек к чаю — 18 минут и донатсы дымятся на столе
От этого десерта терял голову сам Иван Грозный: смешайте 2 ингредиента, чтобы закатить царский пир у себя дома
Это блюдо помогло Пушкину пережить ссылку: печеный картофель по-чухонски поэт ел, даже вернувшись в Петербург
Приелись голливудские развязки? У французов есть детектив с финалом, от которого челюсть отвисает — он «запомнится навсегда»
«Людк, а Людк» — глянь, какая прическа! Попробуйте угадать 7/7 советских фильмов только по волосам героини (тест)
Этот сериал Netflix «в 357 раз лучше "Игры престолов"»: а ведь там нет ни одного дракона – зато оценка 8.2 на IMDb
26 000+ зрителей уже оценили эту криминальную драму из России: «похожа на "Во все тяжкие"», только вместо Хайзенберга – женщина
Любите природу и кино СССР? Для вас тест: угадайте 5 фильмов по кадру с пикником
Докажите, что «В бой идут одни "старики"» – ваш любимый фильм: найдите среди 6 кадров тот, что из другого кино (тест)
Испанцам показали культовый фильм СССР о войне: не «Иди и смотри», но было «грустно» и «тяжело» – вот что думают
Про «Первый отдел» забыла: жду именно эти 3 новых сериала — один особенно долгожданный
