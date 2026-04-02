Римуру и его соратники получают неожиданное приглашение отдохнуть на своём частном курортном острове. Пока компания наслаждается короткими каникулами, на острове появляется загадочная девушка по имени Юра, служащая жрицей в подводном королевстве Кайен, которое недавно подверглось атаке. Злые силы хотят нарушить хрупкое равновесие и пробудить спящее божество. Римуру предстоит погрузиться в глубины океана, раскрыть заговор и предотвратить катастрофу.

Создатели фильма подчеркивают, что сюжет фильма — это не просто побочная история, а важное связующее звено между третьим и четвертым сезонами аниме. Сам автор оригинальной серии ранобэ Фусэ написал оригинальную историю специально для фильма.

Главную тему «Utopia» исполнила певица TRUE, уже знакомая поклонникам франшизы. Песню «Сококу» (Blue Moment) исполнила Саори Ониси, подарившая голос Юре.

Студия Eight Bit, отвечавшая за все предыдущие сезоны аниме и первый фильм «Алые узы», вновь демонстрирует высочайший уровень анимации. Особое внимание создатели уделили воде — впервые во франшизе для создания подводного королевства использовалась продвинутая CGI-физика водных эффектов.