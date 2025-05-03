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Киноафиша Фильмы Буратино

Буратино

Buratino 6+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 42
Не пойду 7

О фильме

Однажды к папе Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Одинокий мастер хочет только одного – сына. Желание уже почти исполнилось, но даже в сказках не все всегда идет по плану – оживает полено, из которого появляется мальчик – умный, веселый и… деревянный. Папа Карло очень любит сына, но Буратино (так он его назвал) постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное и полное приключений путешествие, чтобы доказать папе, что он хороший и настоящий сын.

Буратино - основной трейлер
Буратино  основной трейлер
Страна Россия
Год выпуска 2026
Премьера в мире 1 января 2026
Дата выхода
1 января 2026 Россия НМГ Кинопрокат
Производство Art Pictures Studio, NMG Studio, Водород
Другие названия
Buratino, Буратино
Режиссер
Игорь Волошин
Игорь Волошин
В ролях
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Александр Петров
Александр Петров
Рузиль Минекаев
Рузиль Минекаев
Марк Эйдельштейн
Марк Эйдельштейн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Марк Петриенко 3 мая 2025, 09:23
Ооо дааааа🥵
Опять у российских киматогрофов нет идей и по этому будет переснимать старые советские мултфильмы и фильмы🥵🥵❤️‍🔥❤️‍🔥
lifeinna89 29 июня 2025, 01:32
Какого же страшного Буратино создали .
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