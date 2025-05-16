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Редкая порода

A Breed Apart
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О фильме

Когда Вайолет принимает приглашение приехать на частный остров с самыми известными в мире инфлюэнсерами, она ожидает, что ее ждут выходные с невероятными возможностями завируситься. Но вскоре она становится участницей ужасающего реалити-шоу, когда гостям предстоит сразиться друг с другом, чтобы поймать легендарных собак-людоедов, пока они сами не стали жертвами чудовищных клыков.
Страна США / Монако
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 16 мая 2025
Премьера в мире 16 мая 2025
Производство Curmudgeon Films, Daro Film Distribution
Другие названия
A Breed Apart
Режиссер
Грифф Ферст
Нэйтан Ферст
В ролях
Хейден Панеттьер
Хейден Панеттьер
Вирджиния Гарднер
Вирджиния Гарднер
Грэйс Фултон
Грэйс Фултон
Трой Джентиле
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

2.8
Оцените 10 голосов
2.6 IMDb
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