Когда Вайолет принимает приглашение приехать на частный остров с самыми известными в мире инфлюэнсерами, она ожидает, что ее ждут выходные с невероятными возможностями завируситься. Но вскоре она становится участницей ужасающего реалити-шоу, когда гостям предстоит сразиться друг с другом, чтобы поймать легендарных собак-людоедов, пока они сами не стали жертвами чудовищных клыков.
СтранаСША / Монако
Продолжительность1 час 40 минут
Год выпуска2025
Премьера онлайн16 мая 2025
Премьера в мире16 мая 2025
ПроизводствоCurmudgeon Films, Daro Film Distribution