О мультфильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 770 ₽
Чао
ChaO
18+
анимация
комедия
фэнтези
Билеты от 770 ₽
Страна
Япония
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2025
Производство
Studio 4°C
Другие названия
ChaO, ChaO，我代表人類跟人魚結婚了
Режиссер
Ясухиро Аоки
В ролях
Кэнта Миякэ
Taro Nikuguso
Kavka Shishido
Одзи Судзука
Анна Цучия
Рейтинг мультфильма
7.2
10
голосов
7.1
IMDb
Смотреть в кино
Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
20:00
от 770 ₽
1 ноября
от 770 ₽
4 ноября
от 500 ₽
Отзывы о мультфильме
«Чао» в кинотеатрах
сб
1
вт
4
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Опасные связи
Рецензия
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
