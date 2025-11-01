Меню
К сожалению, постер отсутствует Билеты от 770 ₽
Киноафиша Фильмы Чао

Чао

ChaO 18+
Билеты от 770 ₽
Страна Япония
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Производство Studio 4°C
Другие названия
ChaO, ChaO，我代表人類跟人魚結婚了
Режиссер
Ясухиро Аоки
В ролях
Кэнта Миякэ
Кэнта Миякэ
Taro Nikuguso
Kavka Shishido
Одзи Судзука
Анна Цучия
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
20:00 от 770 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

«Чао» в кинотеатрах

сб 1 вт 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Чао»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
20:00 от 770 ₽
Полное расписание и билеты
