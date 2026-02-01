Мать Эмили погибла, когда та еще была ребенком. Однажды девушка находит ее старый амулет, а потом начинает видеть необъяснимые вещи. Позже Эмили узнает, что издавна украшение принадлежало злому духу, и он вернется, чтобы его забрать и отомстить за грехи предков. Когда близкие девушки начинают погибать один за другим, она понимает, что родовое проклятие – не страшные сказки, а реальность. Эмили должна найти ключ к своему прошлому и понять, как победить древнее зло, до того как оно заберет и ее душу.