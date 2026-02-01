Оповещения от Киноафиши
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла

It Will Find You 18+
О фильме

Мать Эмили погибла, когда та еще была ребенком. Однажды девушка находит ее старый амулет, а потом начинает видеть необъяснимые вещи. Позже Эмили узнает, что издавна украшение принадлежало злому духу, и он вернется, чтобы его забрать и отомстить за грехи предков. Когда близкие девушки начинают погибать один за другим, она понимает, что родовое проклятие – не страшные сказки, а реальность. Эмили должна найти ключ к своему прошлому и понять, как победить древнее зло, до того как оно заберет и ее душу.

Астрал. Амулет зла - дублированный трейлер
Страна Австралия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 19 февраля 2026
Дата выхода
19 февраля 2026 Россия Экспонента
26 февраля 2026 Казахстан 18+
19 февраля 2026 Кыргызстан 18+
Производство Deadhouse Films, Meraki Films
Другие названия
It Will Find You, Астрал. Амулет зла
Режиссер
Chris Broadbent
Enzo Tedeschi
В ролях
Kylah Day
Люк Форд
Tom Jackson
Барбара Бингхэм
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.1
10 голосов
8.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Расписание и билеты
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
20:00 от 770 ₽
Полное расписание и билеты

Астрал. Амулет зла - дублированный трейлер
Кадры из фильма

«Астрал. Амулет зла» в кинотеатрах

вт 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Амулет зла»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
20:00 от 770 ₽
Полное расписание и билеты
