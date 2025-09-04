Грозовой перевал
Wuthering Heights
Страна
США
Год выпуска
2025
Премьера в мире
12 февраля 2026
Дата выхода
|12 февраля 2026
|Австралия
|
|
|13 февраля 2026
|Великобритания
|
|
|12 февраля 2026
|Германия
|
|
|13 февраля 2026
|Ирландия
|
|
|13 февраля 2026
|Испания
|
|
|13 февраля 2026
|Канада
|
|
|12 февраля 2026
|Мексика
|
|
|12 февраля 2026
|Новая Зеландия
|
|
|13 февраля 2026
|США
|
|
|12 февраля 2026
|Таиланд
|
|
|13 февраля 2026
|Турция
|
|
|12 февраля 2026
|Украина
|
|
|18 февраля 2026
|Франция
|
|
Производство
Lie Still, LuckyChap, MRC Film
Другие названия
Wuthering Heights, Cumbres borrascosas, Cime tempestose, Les Hauts de Hurlevent, Morro dos Ventos Uivantes, Uğultulu Tepeler, Vihurmäe