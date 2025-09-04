Меню
Киноафиша Фильмы Грозовой перевал

Грозовой перевал

Wuthering Heights
Грозовой перевал - trailer
Грозовой перевал  trailer
Страна США
Год выпуска 2025
Премьера в мире 12 февраля 2026
Дата выхода
12 февраля 2026 Австралия
13 февраля 2026 Великобритания
12 февраля 2026 Германия
13 февраля 2026 Ирландия
13 февраля 2026 Испания
13 февраля 2026 Канада
12 февраля 2026 Мексика
12 февраля 2026 Новая Зеландия
13 февраля 2026 США
12 февраля 2026 Таиланд
13 февраля 2026 Турция
12 февраля 2026 Украина
18 февраля 2026 Франция
Производство Lie Still, LuckyChap, MRC Film
Другие названия
Wuthering Heights, Cumbres borrascosas, Cime tempestose, Les Hauts de Hurlevent, Morro dos Ventos Uivantes, Uğultulu Tepeler, Vihurmäe
Режиссер
Эмиральд Феннел
Эмиральд Феннел
В ролях
Марго Робби
Марго Робби
Джейкоб Элорди
Джейкоб Элорди
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 13 голосов
Написать отзыв
Новости о фильме
Джейкоб Элорди соблазняет Марго Робби в трейлере «Грозового перевала» Эмиральд Феннел
Джейкоб Элорди соблазняет Марго Робби в трейлере «Грозового перевала» Эмиральд Феннел Готическая история любви в новом прочтении.
4 сентября 2025 14:38
Марго Робби и Джейкоб Элорди сыграют в новой адаптации «Грозового перевала»
Марго Робби и Джейкоб Элорди сыграют в новой адаптации «Грозового перевала» Новый фильм Эмиральд Феннел.
24 сентября 2024 15:38
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Грозовой перевал - trailer
Грозовой перевал Trailer
Кадры из фильма
