Постер фильма Горничная
1 постер
Киноафиша Фильмы Горничная

Горничная

The Housemaid 18+
Страна США
Год выпуска 2025
Премьера в мире 24 декабря 2025
Дата выхода
25 декабря 2025 Австралия
25 декабря 2025 Бразилия
22 января 2026 Германия
1 января 2026 Израиль
1 января 2026 Испания
25 декабря 2025 США
25 декабря 2025 Украина
24 декабря 2025 Франция
Производство Feigco Entertainment, Hidden Pictures, Lionsgate
Другие названия
The Housemaid, La asistenta, A Criada, A Empregada, A téboly otthona, La femme de ménage, Служанка
Режиссер
Пол Фиг
Пол Фиг
В ролях
Сидни Суини
Сидни Суини
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Брэндон Скленар
Брэндон Скленар
Эллен Тамаки
Эллен Тамаки
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
