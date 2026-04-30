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Постер фильма Семь снайперов
5.6
Семь снайперов - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Семь снайперов
5.6

Семь снайперов

, 2026
Seven Snipers
Австралия / боевик, триллер / 18+
Экс-снайперша собирает вновь собирает свой старый отряд, чтобы защитить дочь и дать отпор мстительному злодею
Трейлеры
Пойду 2
Не пойду 3
Постер фильма Семь снайперов
5.6
Пойду 2
Не пойду 3
Семь снайперов - Дублированный трейлер
Семь снайперов  Дублированный трейлер

О фильме

После ухода из профессии снайпера высшего класса Крис Хендрикс находит убежище на австралийском ранчо вместе со своей непокорной 15-летней дочерью Аней. Но когда мстительный военачальник по прозвищу Дракон начинает её преследовать, она привлекает свою старую команду элитных убийц, чтобы защитить себя и свою дочь и уничтожить его смертоносных пешек одну за другой. Когда истинные причины мести Дракона становятся ясны, смертельная игра в кошки-мышки достигает мучительной кульминации с невообразимыми последствиями для Крис и Ани.

В ролях

Тим Рот
Тим Рот
The Dragon
Рада Митчелл
Рада Митчелл
Voodoo Child
Аннабель Вольф
Аннабель Вольф
Anja
Йоан Гриффит
Йоан Гриффит
Milk
Райан Квантен
Райан Квантен
Phillips
Ли Тайгер Холли
Ли Тайгер Холли
Michael
Чарльз Коттье
Чарльз Коттье
Junior
Пачаро Мзембе
Пачаро Мзембе
Nico
Бьянка Уоллес
Kaldayev
Дэмиен Райан
White Dog
Режиссер Сандра Скиберрас
Сценарист Andrew O'Keefe
Композитор Mike Forst
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 5 июня 2026
Премьера в мире 30 апреля 2026
Дата выхода
18 июня 2026 Россия Синемапарк
30 апреля 2026 Австралия MA 15+
9 июля 2026 Бахрейн
28 мая 2026 Новая Зеландия
16 июля 2026 ОАЭ 18TC
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $80 585
Производство Monster Pictures Studios, Filmbarr, Head Gear Films
Другие названия
Seven Snipers, Семь снайперов

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 15 голосов
4.4 IMDb
Обновлено 16 июня 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Семь снайперов - Дублированный трейлер
Семь снайперов Дублированный трейлер
Семь снайперов - Трейлер
Семь снайперов Трейлер
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