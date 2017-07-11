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Безумный Пьеро
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Pierrot le Fou

Безумный Пьеро, 1965

1965 / Франция / Италия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Как и в дебютном фильме Годара, в главной роли снялся Жан-Поль Бельмондо. И эта картина стала неким авангардным вариантом того, первого, фильма - "На последнем дыхании". Только Бельмондо здесь уже в роли вполне обеспеченного и успешного буржуа. Однако его герой по-прежнему недоволен жизнью, и дух бунтарства так и тянет его на приключения. Необдуманные, глупые и аморальные поступки приводят к тому, что окружающие признают в нем безумца. Но причины его безумия гораздо глубже, чем кто-либо мог подумать.

Франция - Италия, 1965

7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 29 августа 1965
Режиссер
Жан-Люк Годар
Жан-Люк Годар
В ролях
Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо
Анна Карина
Анна Карина
Дирк Сандерс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Безумный Пьеро 2 постера
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