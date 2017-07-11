Безумный Пьеро, 1965

Как и в дебютном фильме Годара, в главной роли снялся Жан-Поль Бельмондо. И эта картина стала неким авангардным вариантом того, первого, фильма - "На последнем дыхании". Только Бельмондо здесь уже в роли вполне обеспеченного и успешного буржуа. Однако его герой по-прежнему недоволен жизнью, и дух бунтарства так и тянет его на приключения. Необдуманные, глупые и аморальные поступки приводят к тому, что окружающие признают в нем безумца. Но причины его безумия гораздо глубже, чем кто-либо мог подумать.

Франция - Италия, 1965