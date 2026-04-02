Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Запретный плод» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мумия. Возрождение зла
5.1
Мумия. Возрождение зла - дублированный трейлер
Мумия. Возрождение зла
5.1

Мумия. Возрождение зла

, 2025
The Morrigan
Великобритания / ужасы / 18+
Женщина-археолог вскрывает древний саркофаг и невольно выпускает на свободу древнее зло
Билеты Трейлеры
Пойду 48
Не пойду 14
Билеты
Билеты
О фильме

Успешный археолог Фиона стоит на пороге большого открытия. Она нашла способ доказать, является ли языческая богиня Морриган историческим персонажем или мифическим демоном. Вместе со своей дочерью Лили она отправляется на так называемый остров мумий. Но после вскрытия саркофага Морриган на острове и с Лили начинают твориться жуткие вещи. Фионе и ее команде придется докопаться до древней тайны, чтобы остановить первобытное зло и спасти дочь.

 

В ролях

Тоби Стивенс
Джеймс Космо
Саффрон Берроуз
Майкл Ши
Арт Паркинсон
Десмонд Иствуд
Режиссер Колум Иствуд
Сценарист Колум Иствуд
Композитор James Everett
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 2 апреля 2026
Дата выхода
9 апреля 2026 Россия Экспонента
16 апреля 2026 Казахстан 18+
9 апреля 2026 Кыргызстан 18+
2 апреля 2026 Узбекистан 18+
Сборы в мире $157 463
Производство Cowboy Cosmonaut Films
Другие названия
The Morrigan, Morrigan - sõjakuninganna ärkamine, Мумия. Возрождение зла

Рейтинг фильма

Оцените 20 голосов
4.1 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3674 В жанре «ужасы»  445 В фильмах Великобритании  280 В фильмах 2025 года  191
Фильм участвует в викторине
Разыгрываем призы к фильму ужасов «Мумия. Возрождение зла»
Разыгрываем призы к фильму ужасов «Мумия. Возрождение зла»

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Мумия. Возрождение зла - дублированный трейлер
Мумия. Возрождение зла Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

User 11 апреля 2026, 01:59
Как вернуть потраченное время?
Иван Юдин 14 апреля 2026, 17:12
Впустую потраченное время. От «Мумии» (названия фильма) — только саркофаг в начале фильма и всё. Глупый, тёмный и абсолютно неинтересный фильм. Если… Читать дальше…
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Pushka в ТРК «Ключевой»
22:35 от 400 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
20:45 от 500 ₽
Полное расписание и билеты

Новости о фильме

Что смотреть в кино на этой неделе
8 апреля 2026 11:16 Что смотреть в кино на этой неделе Романтические истории, покорение космоса и теневая сторона интернета.
Языческая богиня смерти вырывается на свободу в трейлере хоррора «Мумия. Возрождение зла»
3 апреля 2026 10:35 Языческая богиня смерти вырывается на свободу в трейлере хоррора «Мумия. Возрождение зла» Фильм основан на кельтской мифологии.

Фильмы похожие на Мумия. Возрождение зла

Мумия
Мумия ужасы
2026, США
6.0
Мумия: Возрождение
Мумия: Возрождение боевик, комедия, криминал
2019, США
2.0
Мумия
Мумия фэнтези, приключения, боевик
2017, США
6.0
Мумия возвращается
Мумия возвращается триллер, приключения, фэнтези, боевик, ужасы
2001, США
6.0
Мумия
Мумия триллер, комедия, боевик, сказка, ужасы, приключения
1999, США
7.0

«Мумия. Возрождение зла» в кинотеатрах

Сегодня 22 Завтра 23 пт 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Мумия. Возрождение зла»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
22:35 от 400 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
20:45 от 500 ₽
Silver Cinema г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
22:35 от 580 ₽
Полное расписание и билеты
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Петрушка
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Заманчивое предложение: ведьм на Руси определяли по безобидному вопросу – сейчас даже звучит смешно (а тогда могли казнить)
Для любимого шашлыка Сталина мясо мариновали целые сутки: ноль специй, два ингредиента – третий добавляли за час до жарки
3 книги, которые стоит прочитать каждому: не занудные и не поучительные — но оставят послевкусие
«После него жить не хочется», – говорил Рязанов про этот свой фильм: зрителей пугает сильнее любого голливудского ужастика
Этот сериал Netflix «в 357 раз лучше "Игры престолов"»: а ведь там нет ни одного дракона – зато оценка 8.2 на IMDb
«Людк, а Людк» — глянь, какая прическа! Попробуйте угадать 7/7 советских фильмов только по волосам героини (тест)
Испанцам показали культовый фильм СССР о войне: не «Иди и смотри», но было «грустно» и «тяжело» – вот что думают
«Эх, сейчас бы супчику горяченького!»: что на самом деле ел Жеглов из «Места встречи изменить нельзя» и как это приготовить
Где снимали фильм «В бой идут одни "старики"»: условия Быкова оказалось сложно выполнить
Скучаете по «Первому отделу»? Вот канадский детектив с напарницами, который скрасит ожидание 6-го сезона
Поп с кулаками и зэки с пистолетом: в «Штрафбате» нашли вагон и маленькую тележку ляпов, от которых плевались ветераны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше