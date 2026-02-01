Оповещения от Киноафиши
«Несвятая Валентина»
2 постера
Унция жизни

Унция жизни

18+
О фильме

Алёна в прошлом художница, а ныне жена и мама. Она живет в большой, стильной квартире, но её мир с каждым днём сжимается, и она чувствует, что теряет себя под ворохом домашних дел и в железных тисках мужа Славы, успешного адвоката. Она видит спасение в возвращении к живописи, однако этот поступок разрушает равновесие в браке. Ей предстоит непростой выбор: как сохранить себя, обрести свой собственный голос и при этом не разрушить семью.

Унция жизни - трейлер
Унция жизни  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 12 февраля 2026
Дата выхода
12 февраля 2026 Россия Cinemaus Studio
Режиссер
Елена Елагина
Елена Елагина
В ролях
Александр Удальцов
Александр Удальцов
Александра Немчинова
Александра Немчинова
Полина Лебедева
Полина Лебедева
Владислав Глухов
Владислав Глухов
Эмилия Коста
Эмилия Коста
Все актеры и съемочная группа
Унция жизни - трейлер
Унция жизни Трейлер
Унция жизни - тизер
Унция жизни Тизер
Кадры из фильма
