Алёна в прошлом художница, а ныне жена и мама. Она живет в большой, стильной квартире, но её мир с каждым днём сжимается, и она чувствует, что теряет себя под ворохом домашних дел и в железных тисках мужа Славы, успешного адвоката. Она видит спасение в возвращении к живописи, однако этот поступок разрушает равновесие в браке. Ей предстоит непростой выбор: как сохранить себя, обрести свой собственный голос и при этом не разрушить семью.