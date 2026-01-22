Оповещения от Киноафиши
Блокадные судьбы
Билеты от 300 ₽
Блокадные судьбы

Блокадные судьбы

Анимационный альманах о людях, переживших блокаду Ленинграда 6+
О фильме

Анимационные новеллы, основанные на воспоминаниях и дневниках людей, переживших блокаду Ленинграда. Антология рассказывает о подвигах юных артистов, альпинистов, о беззаветной вере в новогоднее чудо, силе детского воображения, достоинстве, верности и чести, которые удалось сохранить жителям города, несмотря на трудные и полные вызовов дни блокадного Ленинграда.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 22 января 2026
22 января 2026 Россия Вольга
Сборы в мире $9 648
Производство Gamma-Film
Другие названия
Blokadnye sudby, Блокадные судьбы
Режиссер
Константин Бирюков
Ирина Евтеева
Фильмы про блокаду Ленинграда Фильмы про блокаду Ленинграда
Фильмы по реальным событиям Фильмы по реальным событиям

Рейтинг мультфильма

0.0
Иллюзион
13:05 от 400 ₽
Музей победы
11:10 от 300 ₽
Наша рецензия

Темные дни города на Неве и светлые надежды на чудо.
Темные дни города на Неве и светлые надежды на чудо. К 82-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в российский прокат вышел анимационный альманах о тех, кто пережил самое страшное время в истории города. Сценарий к «Блокадным судьбам» написал Вадим Михайлов, который, будучи ребенком, остался выживать в осажденном городе, а впоследствии стал собирать истории из дневников тех, кто оказался в кольце вместе с ним. Поэтому каждая новелла альманаха — это не просто рассказ по мотивам. Это кусочек исторической…

Кадры из мультфильма

«Блокадные судьбы» в кинотеатрах

Иллюзион
Марксистская
2D
13:05 от 400 ₽
Музей победы г. Москва, пл. Победы, 3 
2D
11:10 от 300 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
11:00 от 300 ₽
