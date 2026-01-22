К 82-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в российский прокат вышел анимационный альманах о тех, кто пережил самое страшное время в истории города. Сценарий к «Блокадным судьбам» написал Вадим Михайлов, который, будучи ребенком, остался выживать в осажденном городе, а впоследствии стал собирать истории из дневников тех, кто оказался в кольце вместе с ним. Поэтому каждая новелла альманаха — это не просто рассказ по мотивам. Это кусочек исторической…