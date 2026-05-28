Молодая девушка перестает спать: каждую ночь она просыпается изможденной, словно кто-то забирает у нее все силы. В поисках ответа она отправляется к провидице, живущей в отдаленной местности, и узнаёт, что стала жертвой злого духа, который принимает облик самого большого страха своих жертв. Чтобы выжить, героине придётся столкнуться с тем, что она пыталась вытеснить. Но у провидицы, способной помочь, есть и своя темная история, и граница между спасением и новой угрозой начинает стираться.
|11 июня 2026
|Россия
|Ray of Sun Pictures
|4 июня 2026
|Казахстан
|18+
|28 мая 2026
|Кыргызстан
|18+
|16 июля 2026
|Узбекистан
|16+
\
Что такое «атмосфера» в кино? Это не туман, не дождь, не приглушённый свет и… Читать дальше…