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Кассандра - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Кассандра

Кассандра

, 2026
Кассандра
Кыргызстан / триллер / 18+
Девушка становится жертвой древнего духа, который воплощает самые сильные страхи
Трейлеры
Пойду 13
Не пойду 4
Постер фильма Кассандра
Пойду 13
Не пойду 4
Кассандра - Дублированный трейлер
Кассандра  Дублированный трейлер

О фильме

Молодая девушка перестает спать: каждую ночь она просыпается изможденной, словно кто-то забирает у нее все силы. В поисках ответа она отправляется к провидице, живущей в отдаленной местности, и узнаёт, что стала жертвой злого духа, который принимает облик самого большого страха своих жертв. Чтобы выжить, героине придётся столкнуться с тем, что она пыталась вытеснить. Но у провидицы, способной помочь, есть и своя темная история, и граница между спасением и новой угрозой начинает стираться.

В ролях

Енлик Айымгазы
Енлик Айымгазы
Айнура Качкынбек кызы
Айнура Качкынбек кызы
Шаршекуль Аманова
Эльдияр Джарашев
Эльдияр Джарашев
Кулайым Каныметова
Sharshekul Amanova
Enlik Ayymgazy
Гулайым Каниметова
Жаннат Керимбаев
Жаннат Керимбаев
Ainura Kachkynbek Kyzy
Сценарист Bekzat Pirmatov
Композитор Murzali Jenbaev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 28 мая 2026
Дата выхода
11 июня 2026 Россия Ray of Sun Pictures
4 июня 2026 Казахстан 18+
28 мая 2026 Кыргызстан 18+
16 июля 2026 Узбекистан 16+
Сборы в мире $10 850
Производство Alcha Group
Другие названия
Kassandra, Кассандра

Рейтинг фильма

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Трейлеры фильма

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Кассандра - Дублированный трейлер
Кассандра Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

TALGAR ZAMIR-SEIT 29 мая 2026, 02:23
«Кассандра» Бекзата Пирматова главное авторское кино последних лет…\
\
Что такое «атмосфера» в кино?  Это не туман, не дождь, не приглушённый свет и… Читать дальше…
Александр Мелешко 17 июня 2026, 13:32
Отличное кино, отличная резензия - добавить можно оценку работы группе - блестящая работа всех департоментов и актёров, отличное изображение на… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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10 июня 2026 11:01 Что смотреть в кино на этой неделе Продолжение известных франшиз, смелое документальное кино и Жан-Люк Годар.
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