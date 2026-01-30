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Постер мультфильма Хранитель камфорного дерева
6.3
Хранитель камфорного дерева - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Хранитель камфорного дерева
6.3

Хранитель камфорного дерева

, 2026
Kusunoki no Bannin
Япония / анимация / 16+
Парень вынужденно становится охранником сакрального дерева и знакомится с разными людьми, которые посещают территорию храма
Билеты Трейлеры
Пойду 32
Не пойду 3
Билеты
Постер мультфильма Хранитель камфорного дерева
6.3
Билеты
Пойду 32
Не пойду 3
Хранитель камфорного дерева - Дублированный трейлер
Хранитель камфорного дерева  Дублированный трейлер

О фильме

Жизнь молодого Рэйто меняется, когда он становится хранителем огромного древнего дерева. Говорят, что оно обладает сверхъестественной силой и может исполнять сокровенные желания людей. Став посредником между загадочным деревом и его посетителями, Рэйто начинает распутывать чужие тайны, которые постепенно помогают ему раскрыть секрет собственной семьи и переписать свою судьбу.

В ролях

Юки Амами
Юки Амами
Chifune Yanagisawa
Акира Камия
Акира Камия
Toichiro Oba
Такэхито Коясу
Такэхито Коясу
Masakazu Yanagisawa
Рюби Миясэ
Рюби Миясэ
Soki Oba
Такао Осава
Такао Осава
Toshiaki Saji
Асука Саито
Асука Саито
Yumi Saji
Томокадзу Сугита
Томокадзу Сугита
Фумия Такахаси
Фумия Такахаси
Reito Naoi
Мио Танака
Мио Танака
Katsushige Yanagisawa
Нобуо Тобита
Нобуо Тобита
Кэндзиро Цуда
Кэндзиро Цуда
Рэина Уэда
Рэина Уэда
Режиссер Томохико Ито
Сценарист Keigo Higashino
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 30 января 2026
Дата выхода
18 июня 2026 Россия Русский репортаж
26 марта 2026 Гонконг I
26 марта 2026 Макао A
26 февраля 2026 Тайвань 0+
18 марта 2026 Южная Корея 12
30 января 2026 Япония G
Сборы в мире $1 564 386
Производство A-1 Pictures, Flag Pictures
Другие названия
Kusunoki no Bannin, The Camphorwood Custodian, El guardián del árbol de alcanfor, The Keeper, The Keeper of the Camphor Tree, クスノキの番人, 祈念之樹, 祈念守护人

Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 15 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
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Хранитель камфорного дерева - Дублированный трейлер
Хранитель камфорного дерева Дублированный трейлер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Пять звезд на Новокузнецкой
11:15 от 450 ₽
Полное расписание и билеты

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«Хранитель камфорного дерева» в кинотеатрах

Сегодня 19 Завтра 20 вт 21 ср 22 пн 27 пт 31 пн 3 пн 10
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Хранитель камфорного дерева»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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