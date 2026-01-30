Жизнь молодого Рэйто меняется, когда он становится хранителем огромного древнего дерева. Говорят, что оно обладает сверхъестественной силой и может исполнять сокровенные желания людей. Став посредником между загадочным деревом и его посетителями, Рэйто начинает распутывать чужие тайны, которые постепенно помогают ему раскрыть секрет собственной семьи и переписать свою судьбу.
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