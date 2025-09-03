Меню
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
28 Years Later: The Bone Temple
Напомним о выходе в прокат
ужасы
28 лет спустя: Храм из костей
дублированный трейлер
дублированный трейлер
Страна
США
Год выпуска
2026
Производство
Columbia Pictures, DNA Films, Decibel Films
Другие названия
28 Years Later: The Bone Temple, 28 лет спустя: Костяной храм, Extermínio: O Templo dos Ossos
Режиссер
Ниа ДаКоста
В ролях
Рэйф Файнс
Эмма Лэрд
Элфи Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Рэйф Файнс противостоит варварству и безумию в трейлере «28 лет спустя: Храм костей»
Релиз намечен на 6 января 2026 года.
Написать
3 сентября 2025 13:34
Все новости фильма
Трейлеры фильма
Все трейлеры
28 лет спустя: Храм из костей
Дублированный трейлер
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
