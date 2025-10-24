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Постер мультфильма Зомбилэнд-Сага. Фильм
7.8
Зомбилэнд-Сага. Фильм - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Зомбилэнд-Сага. Фильм
7.8

Зомбилэнд-Сага. Фильм

, 2025
Zombieland Saga: Yumeginga Paradise
Япония / анимация, комедия, фэнтези / 16+
Зомби-айдолы противостоять пришельцам. Полнометражное продолжение аниме-сериала "Зомбиленд-Сага"
Билеты Трейлеры
Пойду 15
Не пойду 3
Билеты
Постер мультфильма Зомбилэнд-Сага. Фильм
7.8
Билеты
Пойду 15
Не пойду 3
Зомбилэнд-Сага. Фильм - Дублированный трейлер
Зомбилэнд-Сага. Фильм  Дублированный трейлер

О фильме

В 2025 году в Саге должна пройти Всемирная выставка. Группу Franchouchou назначают официальными амбассадорами ЭКСПО, и теперь они готовятся к важному выступлению на «Сага-Арене». Но внезапно в небе появляется гигантский космический корабль и наносит удары по территории префектуры. Участницы айдол-коллектива в смятении, поскольку считают себя совершенно бессильными перед лицом инопланетной угрозы. Тем временем Таэ Ямада, единственная из зомби, чьё самосознание до сих пор дремало, наконец пробуждается. Заявив о выходе из Franchouchou, она бросает вызов захватчикам и в одиночку прорывается на вражескую территорию.

В ролях

Каэдэ Хондо
Каэдэ Хондо
Sakura Minamoto
Асами Тано
Асами Тано
Saki Nikaido
Риса Танэда
Риса Танэда
Ai Mizuno
Маки Кавасэ
Маки Кавасэ
Junko Konno
Минами Танака
Минами Танака
Lily Hoshikawa
Котоно Мицуиши
Котоно Мицуиши
Tae Yamada
Мамору Мияно
Мамору Мияно
Koutarou Tatsumi
Даисукэ Оно
Даисукэ Оно
АмаЛи
АмаЛи
Junko Konno
Брин Априлл
Брин Априлл
Ai Mizuno
Дон Мишел Беннетт
Дон Мишел Беннетт
Tae Yamada
Ларри Брэнтли
Ларри Брэнтли
Tsune
Режиссер Коносукэ Уэда, Такэру Сато, Такафуми Исида , Меган Шипман
Сценарист Сигэру Муракоси, Clint Bickham
Композитор Ясухару Таканаси
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 18 июня 2026
Премьера в мире 24 октября 2025
Дата выхода
28 мая 2026 Россия
30 января 2026 Гонконг
19 марта 2026 Мексика B
24 декабря 2025 Тайвань
4 марта 2026 Южная Корея ALL
24 октября 2025 Япония G
Сборы в мире $196 279
Производство Avex Pictures, Cygames, Mappa
Другие названия
Zombieland Saga: Yumeginga Paradise, Zombie Land Saga: Yumeginga Paradise, Gekijouban Zombieland Saga: Yumeginga Paradise, ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス, 佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園, 映画ゾンビランドサガ, Eiga Zombieland Saga, Zombie Land Saga Movie, 佐贺偶像是传奇 梦想银河乐园, Zombieland Saga: Yume Ginga Paradise, Zombie Land Saga: Dream Galactic Paradise

Рейтинг мультфильма

7.8
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 22 мая 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Зомбилэнд-Сага. Фильм - Дублированный трейлер
Зомбилэнд-Сага. Фильм Дублированный трейлер
Зомбилэнд-Сага. Фильм - Трейлер
Зомбилэнд-Сага. Фильм Трейлер
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Отзывы о мультфильме

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Смотреть в кино Расписание и билеты
Москино Жуковский
19:55 от 350 ₽
Москино Марс
21:25 от 470 ₽
Полное расписание и билеты

«Зомбилэнд-Сага. Фильм» в кинотеатрах

пн 10
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зомбилэнд-Сага. Фильм»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Жуковский г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D
19:55 от 350 ₽
Москино Марс г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
21:25 от 470 ₽
Москино Нева г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
21:20 от 570 ₽
Полное расписание и билеты
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