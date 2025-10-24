В 2025 году в Саге должна пройти Всемирная выставка. Группу Franchouchou назначают официальными амбассадорами ЭКСПО, и теперь они готовятся к важному выступлению на «Сага-Арене». Но внезапно в небе появляется гигантский космический корабль и наносит удары по территории префектуры. Участницы айдол-коллектива в смятении, поскольку считают себя совершенно бессильными перед лицом инопланетной угрозы. Тем временем Таэ Ямада, единственная из зомби, чьё самосознание до сих пор дремало, наконец пробуждается. Заявив о выходе из Franchouchou, она бросает вызов захватчикам и в одиночку прорывается на вражескую территорию.
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