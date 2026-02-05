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Постер фильма Холостяк в Италии
7.0
Холостяк в Италии - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Холостяк в Италии
7.0

Холостяк в Италии

, 2026
Solo Mio
США / комедия, мелодрама / 18+
Брошенный прямо у алтаря жених в одиночку отправляется в свадебное путешествие
Трейлеры
Пойду 3
Не пойду 4
Постер фильма Холостяк в Италии
7.0
Пойду 3
Не пойду 4
Холостяк в Италии - Дублированный трейлер
Холостяк в Италии  Дублированный трейлер

О фильме

Невеста Мэтта мечтала о свадьбе в Италии. И Мэтт не смог ей отказать. Он оплатил перелет ее огромной семьи, роскошную церемонию, а заодно и медовый месяц. Но получил отказ прямо у алтаря. Теперь нежиться на постели из роз Мэтту придется самому. Или нет? Опытный холостяк тут же берется за дело.

В ролях

Кевин Джеймс
Кевин Джеймс
Matt Taylor
Джонатан Роуми
Джонатан Роуми
Neil
Ким Коутс
Ким Коутс
Julian
Элисон Ханниган
Элисон Ханниган
Meghan
Джули Энн Эмери
Джули Энн Эмери
Heather
Николь Гримаудо
Николь Гримаудо
Gia
Джули Серда
Джули Серда
Donna
Даниэла Глазгоу
Даниэла Глазгоу
Алессандро Карбонара
Алессандро Карбонара
Marcello
Саломе Чандлер
Саломе Чандлер
Алессандро Кукка
Алессандро Кукка
Джулия Мессина
Джулия Мессина
Режиссер Чарльз Френсис Киннэн, Дэниэл Киннэн
Сценарист Кевин Джеймс, John Kinnane, Patrick Kinnane
Композитор Джой Нгиав
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 10 марта 2026
Премьера в мире 5 февраля 2026
Дата выхода
7 мая 2026 Россия Синемапарк
26 февраля 2026 Австралия PG
28 мая 2026 Австрия
28 мая 2026 Бахрейн
28 мая 2026 Германия 6
13 апреля 2026 Греция
12 февраля 2026 Израиль All
6 февраля 2026 Испания 12
2 апреля 2026 Казахстан 18+
28 мая 2026 Катар
2 апреля 2026 Кыргызстан 18+
27 февраля 2026 Латвия N16
13 марта 2026 Литва N13
5 февраля 2026 ОАЭ 18TC
5 февраля 2026 Пуэрто-Рико PG
6 февраля 2026 США PG
19 февраля 2026 Сербия o.A.
14 мая 2026 Сингапур PG
13 марта 2026 Турция 10A
2 апреля 2026 Узбекистан 18+
12 февраля 2026 Украина
5 февраля 2026 Хорватия ab 12
26 февраля 2026 Черногория o.A.
28 мая 2026 Швейцария 10
27 февраля 2026 Эстония
6 февраля 2026 ЮАР

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $26 417 971
Производство A Higher Standard, Fireheart Entertainment, Kinnane Brothers
Другие названия
Solo Mio, Solo u Italiji, Le'Hit'ahev Be'Roma, Miłość po włosku, Una novia para mi boda, Viengungis Italijoje, Парубок в Італії, Холостяк в Италии, 我獨自蜜月

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Холостяк в Италии - Дублированный трейлер
Холостяк в Италии Дублированный трейлер
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Холостяк в Италии

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