Невеста Мэтта мечтала о свадьбе в Италии. И Мэтт не смог ей отказать. Он оплатил перелет ее огромной семьи, роскошную церемонию, а заодно и медовый месяц. Но получил отказ прямо у алтаря. Теперь нежиться на постели из роз Мэтту придется самому. Или нет? Опытный холостяк тут же берется за дело.
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