Уилл, маленький козлёнок с большими мечтами, получает уникальный шанс присоединиться к профессионалам и играть в роарбол – интенсивный, многопользовательский, контактный вид спорта, в котором доминируют самые быстрые и свирепые животные в мире. Новые товарищи Уилла по команде не в восторге от появления маленького козлёнка в составе, но Уилл полон решимости произвести революцию в этом виде спорта и доказать раз и навсегда, что «маленькие тоже умеют играть!»
СтранаСША
Год выпуска2026
Премьера в мире13 февраля 2026
Дата выхода
13 февраля 2026
Литва
ПроизводствоColumbia Pictures, Modern Magic, Sony Pictures Animation