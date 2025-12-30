Отзывы о фильме
Софи Лорен и Марчелло Мастроянни исполнили здесь по три роли в трех комедийных новеллах о том, как итальянские женщины добиваются желаемого с помощью своей сексуальной привлекательности. Очень эротично выглядит Лорен, сыгравшая: жену безработного, вынужденную торговать контрабандными сигаретами, и рожать детей одного за другим, чтобы судебные приставы не описали имущество; эгоистичную светскую даму, выкидывающую своего любовника из автомобиля из-за ерунды; девицу легкого поведения, давшую обет целомудрия на целую неделю… в тот момент, когда приехавший к ней любовник уже готов удушить ее в порыве страсти. Несчастный герой Марчелло Мастроянни пасует перед животной энергией своей пассии во всех рассказанных историях.
|1 января 2026
|Россия
|Иллюзион Кино
|19 августа 1964
|Германия
|21 декабря 1963
|Италия
|3 июля 1967
|СССР
|17 марта 1964
|США