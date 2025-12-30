Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На помощь! » 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Постер фильма Вчера, сегодня, завтра
Постер фильма Вчера, сегодня, завтра
Постер фильма Вчера, сегодня, завтра
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
3 постера
Билеты от 1000 ₽
Киноафиша Фильмы Вчера, сегодня, завтра

Вчера, сегодня, завтра

Три комедийные истории с блестящими Софи Лорен и Марчелло Мастроянни Ieri, oggi, domani 18+
Билеты от 1000 ₽

О фильме

Софи Лорен и Марчелло Мастроянни исполнили здесь по три роли в трех комедийных новеллах о том, как итальянские женщины добиваются желаемого с помощью своей сексуальной привлекательности. Очень эротично выглядит Лорен, сыгравшая: жену безработного, вынужденную торговать контрабандными сигаретами, и рожать детей одного за другим, чтобы судебные приставы не описали имущество; эгоистичную светскую даму, выкидывающую своего любовника из автомобиля из-за ерунды; девицу легкого поведения, давшую обет целомудрия на целую неделю… в тот момент, когда приехавший к ней любовник уже готов удушить ее в порыве страсти. Несчастный герой Марчелло Мастроянни пасует перед животной энергией своей пассии во всех рассказанных историях.

Вчера, сегодня, завтра - дублированный трейлер
Вчера, сегодня, завтра  дублированный трейлер
Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 21 декабря 1963
Дата выхода
1 января 2026 Россия Иллюзион Кино
19 августа 1964 Германия
21 декабря 1963 Италия
3 июля 1967 СССР
17 марта 1964 США
Сборы в мире $37 898
Производство Compagnia Cinematografica Champion, Les Films Concordia
Другие названия
Ieri, oggi, domani, Yesterday, Today and Tomorrow, Ayer, hoy y mañana, Ieri oggi domani, Gisteren, vandaag en morgen, I går, i dag og i morgen, I går, i dag, i morgon, Ontem, Hoje e Amanhã, Ahir, avui i demà, Dün, bugün, yarın, Eilen, tänään, huomenna, Gestern, heute und morgen, Gushin, Dges, Khval, Hier, aujourd'hui et demain, Hôm Qua, Hôm Nay và Ngày Mai, Hthes, simera, avrio, I går, i dag och i morgon, Ieri, azi, maine, Juče, danas i sutra, Jučer, danas, sutra, Kinô, kyô, ashita, Tegnap, ma, holnap, Vakar, šiandien, rytoj, Včera, dnes a zajtra, Včera, dnes a zítra, Wczoraj, dziś, jutro, Χθες, σήμερα, αύριο, Вчера, днес, утре, Вчера, сегодня, завтра, Вчора, сьогодні, завтра, 사랑의 변주곡, 昨日・今日・明日, 昨日今日明日
Режиссер
Витторио Де Сика
Витторио Де Сика
В ролях
Софи Лорен
Софи Лорен
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Альдо Джуффре
Агостино Сальвьетти
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Вчера, сегодня, завтра
Брак по-итальянски 7.2
Брак по-итальянски (1964)
Поездка 5.7
Поездка (1974)
Подсолнухи 7.4
Подсолнухи (1970)
Чудо в Милане 7.7
Чудо в Милане (1951)
Развод по-итальянски 7.7
Развод по-итальянски (1961)
Необычный день 7.2
Необычный день (1977)
Арабеска 6.5
Арабеска (1966)
Это началось в Неаполе 6.3
Это началось в Неаполе (1960)
Чочара 7.7
Чочара (1960)
Нет мира под оливами 6.8
Нет мира под оливами (1950)
Шуша 8.0
Шуша (1946)
Маддалена, ноль за поведение 6.4
Маддалена, ноль за поведение (1940)

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
15:55 от 1000 ₽
Полное расписание и билеты

Вчера, сегодня, завтра - смотреть в онлайн-кинотеатре

Вчера, сегодня, завтра

Похожие фильмы онлайн

Брак по-итальянски
 
Подсолнухи
 
Чочара
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Carmine Sbaratti Люди Форчеллы — просто с другой планеты. Они поднялись в жесте солидарности!
Verace's sister Должна признать, это почти заставляет забыть, какие они грязные и невежественные.
Трейлеры фильма Все трейлеры
Вчера, сегодня, завтра - дублированный трейлер
Вчера, сегодня, завтра Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Слушать
саундтрек фильма Вчера, сегодня, завтра
Кадры из фильма

«Вчера, сегодня, завтра» в кинотеатрах

Завтра 5 пт 6 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Вчера, сегодня, завтра»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
15:55 от 1000 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше