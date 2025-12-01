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Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
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Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов, 2025

2025 / США
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Год выпуска 2025
Премьера в мире 19 декабря 2025
Возраст 18+
Режиссер
Дерек Драймон
В ролях
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Том Кенни
Том Кенни
Билл Фейджербэкк
Брайан Дойл-Мюррей
Брайан Дойл-Мюррей
Роджер Бампасс
Все актеры и съемочная группа
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