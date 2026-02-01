Оповещения от Киноафиши
Рейтинг IMDb: 7.7
Большая земля

18+
О фильме

Марфа — молодая мать, которая в момент жизненного кризиса возвращается в некогда родной дом на отдаленном маяке в Тихом океане. Одновременно с ней у острова появляется кит — существо, символическое для этих мест и мистически связанное с судьбой девушки. Дом и маяк являются для Марфы одновременно и местом силы и источником глубокой травмы, уходящей корнями далеко в детство. Когда на остров вслед за Марфой и ее сыном Тимошей приезжает ее сводный брат Илья, а затем и муж Олег, градус событий заставляет Марфу пересмотреть свое прошлое, чтобы предотвратить трагедию в настоящем

Страна Россия
Год выпуска 2025
Премьера в мире 5 марта 2026
Дата выхода
5 марта 2026 Россия Vereteno
Производство КИНОПРАЙМ, Star Media
Другие названия
Bolshaya zemlya, Большая земля
Режиссер
Юлия Трофимова
Юлия Трофимова
В ролях
Анастасия Куимова
Анастасия Куимова
Артем Быстров
Артем Быстров
Евгений Харитонов
Евгений Харитонов
Владислав Ветров
Владислав Ветров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.9
Оцените 14 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
