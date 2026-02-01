Марфа — молодая мать, которая в момент жизненного кризиса возвращается в некогда родной дом на отдаленном маяке в Тихом океане. Одновременно с ней у острова появляется кит — существо, символическое для этих мест и мистически связанное с судьбой девушки. Дом и маяк являются для Марфы одновременно и местом силы и источником глубокой травмы, уходящей корнями далеко в детство. Когда на остров вслед за Марфой и ее сыном Тимошей приезжает ее сводный брат Илья, а затем и муж Олег, градус событий заставляет Марфу пересмотреть свое прошлое, чтобы предотвратить трагедию в настоящем