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Крик 7
Scream 7
Крик 7, 2024
2024 / США
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Жанр:
ужасы
детектив
триллер
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о выходе в прокат
Год выпуска
2024
Возраст
18+
Режиссер
Кристофер Лэндон
В ролях
Нив Кэмпбелл
Все актеры и съемочная группа
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Дженна Ортега и Мелисса Баррера не будут сниматься в «Крике 7»
Создатели фильма работают над новым сценарием и собираются вернуть Нив Кэмпбелл.
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23 ноября 2023 10:27
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