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Scream 7

Крик 7, 2024

2024 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2024
Возраст 18+
Режиссер
Кристофер Лэндон
Кристофер Лэндон
В ролях
Нив Кэмпбелл
Нив Кэмпбелл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Крик 7 4 постера
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Дженна Ортега и Мелисса Баррера не будут сниматься в «Крике 7» Создатели фильма работают над новым сценарием и собираются вернуть Нив Кэмпбелл.
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23 ноября 2023 10:27
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