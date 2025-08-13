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Милосердие
Милосердие
Mercy
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Страна
Россия
Год выпуска
2025
Премьера в мире
13 августа 2025
Дата выхода
14 августа 2025
Германия
14 августа 2025
Испания
15 августа 2025
США
15 августа 2025
Турция
23 января 2026
Украина
16+
13 августа 2025
Франция
14 августа 2025
Чехия
Производство
Amazon MGM Studios, Atlas Entertainment, Bazelevs Entertainment
Другие названия
Mercy, Милосердие
Режиссер
Тимур Бекмамбетов
В ролях
Крис Пратт
Ребекка Фергюсон
Все актеры и съемочная группа
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