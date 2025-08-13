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Киноафиша Фильмы Милосердие

Милосердие

Mercy
Напомним о выходе в прокат
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Страна Россия
Год выпуска 2025
Премьера в мире 13 августа 2025
Дата выхода
14 августа 2025 Германия
14 августа 2025 Испания
15 августа 2025 США
15 августа 2025 Турция
23 января 2026 Украина 16+
13 августа 2025 Франция
14 августа 2025 Чехия
Производство Amazon MGM Studios, Atlas Entertainment, Bazelevs Entertainment
Другие названия
Mercy, Милосердие
Режиссер
Тимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов
В ролях
Крис Пратт
Крис Пратт
Ребекка Фергюсон
Ребекка Фергюсон
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