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7.5

Цена вершины

, 2025
Girl Climber
США / документальный, спорт / 18+
Документальная картина о взлетах и падениях знаменитой скалолазки Эмили Харрингтон
Трейлеры
Пойду 8
Не пойду 1
Постер фильма Цена вершины
7.5
Пойду 8
Не пойду 1
Цена вершины - Дублированный трейлер
Цена вершины  Дублированный трейлер

О фильме

Знаменитая скалолазка Эмили Харрингтон, покорившая Эверест, ставит перед собой новую, почти невозможную цель — подняться на стену Эль-Капитан всего за 24 часа. Ни одной женщине до нее это еще не удавалось. Но на пике формы Эмили срывается и получает серьезную травму. Теперь под угрозой оказывается не только рекорд, но и ее возвращение в большой спорт. Преодолевая страх, боль и сомнения, она должна решить, готова ли вновь рискнуть всем ради мечты и места в истории.

В ролях

Эмили Харрингтон
Эмили Харрингтон
Self - Professional Climber
Адриан Баллинджер
Адриан Баллинджер
Self - Emily's Partner
Алекс Хоннольд
Алекс Хоннольд
Self - Professional Climber
Санни Маккэндлесс
Санни Маккэндлесс
Self - Alex's Partner
Сидар Райт
Сидар Райт
Self - Professional Climber
Линн Хилл
Линн Хилл
Self - Professional Climber
Тим Харрингтон
Self - Emily's Father
Джулия Харрингтон
Self - Emily's Mother
Конрад Энкер
Конрад Энкер
Self - Professional Climber
Хилари Нельсон
Хилари Нельсон
Self - Professional Ski Mountaineer
Томми Колдуэлл
Томми Колдуэлл
Брэд Гобрайт
Брэд Гобрайт
Режиссер Джон Глассберг
Композитор Mark Crawford
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 24 мая 2025
Дата выхода
11 июня 2026 Россия Русский репортаж
13 марта 2026 Финляндия
Сборы в мире $9 203
Производство Red Bull Studios, Louder than eleven, Tyler Young Films
Другие названия
Girl Climber, Girl Climber : Sans limite

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 9 июня 2026

Трейлеры фильма

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Цена вершины - Дублированный трейлер
Цена вершины Дублированный трейлер
Цена вершины - Трейлер
Цена вершины Трейлер
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