Постер фильма Ограбление в Лос-Анджелесе
9 постеров
Ограбление в Лос-Анджелесе

Матерый сыщик пытается выследить искусного похитителя драгоценностей Crime 101
О фильме

В центре сюжета — детектив Лу Любник, выслеживающий похитителя драгоценностей, придерживающийся правил «Преступления 101» — строгого набора рекомендаций для идеального ограбления.

Ограбление в Лос-Анджелесе - trailer 2
Ограбление в Лос-Анджелесе  trailer 2
Страна США
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 12 февраля 2026
Дата выхода
20 февраля 2026 Болгария
12 февраля 2026 Грузия R
12 февраля 2026 Исландия Unrated
12 февраля 2026 Казахстан 16+
12 февраля 2026 Кыргызстан 18+
13 февраля 2026 Латвия 12+
13 февраля 2026 Литва
12 февраля 2026 ОАЭ 18TC
13 февраля 2026 Польша
13 февраля 2026 Румыния
12 февраля 2026 Чехия
Производство Amazon MGM Studios, Working Title Films, RAW
Другие названия
Crime 101, Caminos del crimen, 犯罪101, A bűn útja, Caminhos do Crime, Crime 101 - La strada del crimine, Crime 101: La strada del crimine, Kuritöö kiirtee, Ruta de escape, Tội Phạm 101, Ограбление в Лос-Анджелесе, クライム101
Режиссер
Барт Лэйтон
В ролях
Марк Руффало
Марк Руффало
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Барри Кеоган
Барри Кеоган
Дженнифер Джейсон Ли
Дженнифер Джейсон Ли
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Трейлеры фильма
Ограбление в Лос-Анджелесе - trailer 2
Ограбление в Лос-Анджелесе Trailer 2
Ограбление в Лос-Анджелесе - дублированный трейлер
Ограбление в Лос-Анджелесе Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Нашли 9 фильмов в духе «Достать ножи»: каждый кадр – искусство, а сюжет – та еще головоломка
