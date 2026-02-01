Отзывы о фильме
В центре сюжета — детектив Лу Любник, выслеживающий похитителя драгоценностей, придерживающийся правил «Преступления 101» — строгого набора рекомендаций для идеального ограбления.
|20 февраля 2026
|Болгария
|12 февраля 2026
|Грузия
|R
|12 февраля 2026
|Исландия
|Unrated
|12 февраля 2026
|Казахстан
|16+
|12 февраля 2026
|Кыргызстан
|18+
|13 февраля 2026
|Латвия
|12+
|13 февраля 2026
|Литва
|12 февраля 2026
|ОАЭ
|18TC
|13 февраля 2026
|Польша
|13 февраля 2026
|Румыния
|12 февраля 2026
|Чехия