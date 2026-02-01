Фанаты спорят до сих пор: почему варги в «Хоббите» и «Властелине колец» словно из разных миров

Этот сериал в 2025 году просмотрели 9 500 000 000 минут: популярнее него был только «Питт»

«Поставили раком Голливуд»: изначально русский голос Шрэка не понравился DreamWorks – но сейчас это эталон

Рейтинги врут: 10 самых недооцененных фильмов XXI из списка Time, которые стоит пересмотреть

В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда

Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»

Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»

Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью

3,1 млн просмотров за неделю: новый триллер Netflix обогнал «Поезд в Пусан» по накалу — но в нем нет ни одного зомби

Не зря этот фильм дважды победил на «Золотом глобусе-2026»: хвалит даже Кодзима – «чтобы такое создать, нужно быть ведьмой»