«Ну и рожа у тебя, Володя! Ох и рожа!»: самые дерзкие цитаты «Место встречи изменить нельзя», которые не состарились

Эти 4 хитовых мультика «перезапустили» — и ошиблись: у №1 рейтинг 1,6 на IMDb, а ведь у оригинала миллионы фанатов

Первый дубль 8 сезона «Шефа» снят: в новых сериях (а их будет 30) — шокирующие тайны из прошлого героя, а что еще?

«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона

За рубежом — шедевр с оценкой 8,7, в России — далеко не фаворит: детектив Линча, который разделил зрителей

«Вся прелесть в них»: зрители назвали 2 главные ошибки Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» — они пошли фильму на пользу

Грязь, мясорубка и Леви Аккерман: лучшая глава «Атаки Титанов» оказалась спин-оффом — места Эрену не нашлось

Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова

Начинал с мытья туалетов, стал звездой — и едва не потерял все в одночасье: Керем Бюрсин мог не вернуться в турдизи из-за беды

«Девчата», потеря сына, проблемы с внуком: семейные драмы больно ударили по Дружининой — актриса чудом не сломалась