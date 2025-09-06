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Постер фильма Любимая ученица Вивальди
7.6
Любимая ученица Вивальди - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Любимая ученица Вивальди
7.6

Любимая ученица Вивальди

, 2025
Primavera
Италия, Франция / биография, исторический, музыка / 16+
Костюмированная драма о знаменитом итальянском композиторе и его талантливой подопечной
Трейлеры
Пойду 2
Не пойду 0
Постер фильма Любимая ученица Вивальди
7.6
Пойду 2
Не пойду 0
Любимая ученица Вивальди - Дублированный трейлер
Любимая ученица Вивальди  Дублированный трейлер

О фильме

Начало XVIII века, Оспедале-делла-Пьета. Талантливая скрипачка Чечилия воспитывается в приюте, куда приезжает новый преподаватель по скрипке Антонио Вивальди. Под его наставничеством девушка обретает смелость изменить судьбу и следовать своей мечте.

В ролях

Текла Инзолия
Текла Инзолия
Cecilia
Микеле Риондино
Микеле Риондино
Antonio Vivaldi
Андреа Пеннакки
Андреа Пеннакки
Governatore
Фабриция Сакки
Фабриция Сакки
Priora
Валентина Белле
Валентина Белле
Elisabetta Parolin
Стефано Аккорси
Стефано Аккорси
Sanfermo
Мико Джерри
Мико Джерри
Federico IV di Danimarca
Алессандро Брессанелло
Алессандро Брессанелло
Хильдегард де Стефано
Хильдегард де Стефано
Laura
Козима Центуриони
Козима Центуриони
Marietta
Федерика Жирарделло
Федерика Жирарделло
Agnese
Режиссер Дамиано Микелетто
Сценарист Людовика Рампольди, Дамиано Микелетто, Tiziano Scarpa
Композитор Fabio Massimo Capogrosso
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 6 сентября 2025
Дата выхода
2 апреля 2026 Россия Синемапарк
9 июля 2026 Бразилия 14
24 апреля 2026 Великобритания 15
21 мая 2026 Германия 12
2 апреля 2026 Греция
4 июня 2026 Израиль
24 апреля 2026 Ирландия 15A
5 декабря 2025 Испания
25 декабря 2025 Италия 6+
6 марта 2026 Латвия N12
3 апреля 2026 Литва N13
11 июня 2026 Мексика
3 апреля 2026 Румыния
17 апреля 2026 Финляндия
29 апреля 2026 Франция
30 апреля 2026 Швейцария 12
4 сентября 2026 Швеция
29 апреля 2026 Южная Корея 12
22 мая 2026 Япония

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Сборы в мире $6 137 978
Производство Warner Bros., Indigo Film, Moana Films
Другие названия
Primavera, Vivaldi et moi, Pavasaris, Primavera - Vivaldi ja oppilas, Primavera - Vivaldis Venezia, Vivaldi und ich, Любимая ученица Вивальди, ヴィヴァルディと私

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 17 голосов
7.1 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 24 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Любимая ученица Вивальди - Дублированный трейлер
Любимая ученица Вивальди Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Татьяна Аладкина 6 апреля 2026, 00:12
Я бы поставила 100 из 10. Гениальная музыка Вивальди так мастерски вплетена в сюжет что кажется одним целым.Игра актеров, костюмы, сюжет...нет слов… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 25 апреля 2026, 17:38
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
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Любимая ученица Вивальди - смотреть в онлайн-кинотеатре

Любимая ученица Вивальди

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Одержимость
 
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