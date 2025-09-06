Начало XVIII века, Оспедале-делла-Пьета. Талантливая скрипачка Чечилия воспитывается в приюте, куда приезжает новый преподаватель по скрипке Антонио Вивальди. Под его наставничеством девушка обретает смелость изменить судьбу и следовать своей мечте.
|2 апреля 2026
|Россия
|Синемапарк
|9 июля 2026
|Бразилия
|14
|24 апреля 2026
|Великобритания
|15
|21 мая 2026
|Германия
|12
|2 апреля 2026
|Греция
|4 июня 2026
|Израиль
|24 апреля 2026
|Ирландия
|15A
|5 декабря 2025
|Испания
|25 декабря 2025
|Италия
|6+
|6 марта 2026
|Латвия
|N12
|3 апреля 2026
|Литва
|N13
|11 июня 2026
|Мексика
|3 апреля 2026
|Румыния
|17 апреля 2026
|Финляндия
|29 апреля 2026
|Франция
|30 апреля 2026
|Швейцария
|12
|4 сентября 2026
|Швеция
|29 апреля 2026
|Южная Корея
|12
|22 мая 2026
|Япония