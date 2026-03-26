Международный детский центр «Артек» всегда был территорией солнца и громкого смеха, но эти смены станут особенными. Пока одержимый профессор астрономии рыщет по окрестностям в поисках упавшего метеорита ради долгожданной славы, в лагере начинают происходить необъяснимые вещи. Один за другим самые активные ребята превращаются в «тени»: они теряют интерес к играм, друзьям и жизни, погружаясь в пугающую апатию. Группа подростков выясняет невероятную правду: на территории лагеря скрываются пришельцы, которые буквально выкачивают из детей их радость и самые счастливые воспоминания. Когда над «Артеком» повисает тишина, главный герой решает рискнуть всем и выйти на связь с открытым космосом, но настроев неточно волну - случайно попадает в прошлое.
|26 марта 2026
|Россия