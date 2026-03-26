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Постер фильма Артек. Космические приключения
Артек. Космические приключения - Трейлер
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Артек. Космические приключения

, 2026
Россия / фантастика, семейный, приключения / 6+
Семейная фантастика об инопланетянах в знаменитом детском лагере
Трейлеры
Пойду 3
Не пойду 2
Постер фильма Артек. Космические приключения
Пойду 3
Не пойду 2
Артек. Космические приключения - Трейлер
Артек. Космические приключения  Трейлер

О фильме

Международный детский центр «Артек» всегда был территорией солнца и громкого смеха, но эти смены станут особенными. Пока одержимый профессор астрономии рыщет по окрестностям в поисках упавшего метеорита ради долгожданной славы, в лагере начинают происходить необъяснимые вещи. Один за другим самые активные ребята превращаются в «тени»: они теряют интерес к играм, друзьям и жизни, погружаясь в пугающую апатию. Группа подростков выясняет невероятную правду: на территории лагеря скрываются пришельцы, которые буквально выкачивают из детей их радость и самые счастливые воспоминания. Когда над «Артеком» повисает тишина, главный герой решает рискнуть всем и выйти на связь с открытым космосом, но настроев неточно волну - случайно попадает в прошлое.

В ролях

Анастасия Балякина
Анастасия Балякина
Рамазан Турна
Рамазан Турна
Полина Ноздрина
Константин Кропотов
Егор Банников
Виктория Белосохова
Виктория Белосохова
Ева Белосохова
Ева Белосохова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 26 марта 2026
Дата выхода
26 марта 2026 Россия

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 24 марта 2026

Трейлеры фильма

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Артек. Космические приключения - Трейлер
Артек. Космические приключения Трейлер
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Отзывы о фильме

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