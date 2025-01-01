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Напомним о выходе в прокат
Страна Россия
Год выпуска 2026
Производство Amedia, Mars Media
Другие названия
Kommentiruy eto, Комментируй это
Режиссер
Юлия Трофимова
Юлия Трофимова
В ролях
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Егор Корешков
Егор Корешков
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов
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