О фильме

Убитая горем мать переживает смерть дочери в автокатастрофе, после которой её муж-тиран также оказывается в коме. Столкнувшись с пугающими видениями, она пытается понять, где граница между реальностью и кошмаром.
Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 9 января 2026
Премьера в мире 9 января 2026
Производство Appian Way, Verdi Productions
Другие названия
Sleepwalker
Режиссер
Брэндон Оман
В ролях
Хейден Панеттьер
Хейден Панеттьер
Джастин Чатвин
Джастин Чатвин
Беверли Д'Анджело
Беверли Д’Анджело
Миша Бартон
Миша Бартон
Лори Тан Чинн
Лори Тан Чинн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 13 голосов
3.8 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
