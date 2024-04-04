Проклятие Золушки, 2023

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Постер фильма Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
5.5
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
5.5

Проклятие Золушки: Кровь на туфельке

, 2024
Cinderella's Curse
Великобритания / ужасы / 18+
Добрая сказка о Золушке превратилась в кровавый триллер
Трейлеры
Постер фильма Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
5.5
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке - Дублированный трейлер
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке  Дублированный трейлер

О фильме

Золушка — простая и красивая девушка, которая мечтает найти любовь и счастье. К сожалению, её злая мачеха и сводные сёстры плохо с ней обращаются и издеваются над ней. Однажды она находит старинную книгу в кожаном переплёте, которая позволяет вызвать крестную фею. Крёстная фея обещает исполнить одно желание Золушки, и та выбирает месть.

В ролях

Келли Райан Сэнсон
Келли Райан Сэнсон
Cinderella
Крисси Вунна
Крисси Вунна
Fairy Godmother
Наташа Тозини
Наташа Тозини
Hannah
Джас Риверс
Джас Риверс
Шарлотта Джексон Коулмэн
Шарлотта Джексон Коулмэн
The Queen
Лоурен Бад
Лоурен Бад
Ingrid
Даниэль Скотт
Даниэль Скотт
Stepmother
Сэм Барретт
Сэм Барретт
Prince Levin
Фредерик Дэллоуэй
Фредерик Дэллоуэй
Moritz
Хелен Фуллертон
Хелен Фуллертон
Anja
Lauren Budd
Ingrid
Питер Уотсон
Питер Уотсон
The King
Режиссер Луиса Уоррен
Сценарист Харрисон Боксли, Шарль Перро
Композитор James Cox
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 22 апреля 2024
Премьера в мире 4 апреля 2024
Дата выхода
21 мая 2026 Россия Пионер
4 июля 2024 Азербайджан
22 августа 2024 Аргентина +16
4 апреля 2024 Болгария
20 июня 2024 Бразилия
5 сентября 2024 Доминиканская Республика
13 ноября 2025 Израиль
4 сентября 2024 Индонезия
19 сентября 2024 Катар
4 апреля 2024 Кыргызстан
20 июня 2024 Малайзия
4 апреля 2024 Молдавия
13 июня 2024 ОАЭ TBC
31 мая 2024 Пакистан
19 сентября 2024 Перу
4 апреля 2024 Таджикистан
23 августа 2024 Турция
4 апреля 2024 Узбекистан
26 сентября 2024 Чили 14
Сборы в мире $100 490
Производство ChampDog Films, Cineakash Productions, Cineakash Productions
Другие названия
Cinderella's Curse, La maldición de cenicienta, A Maldição de Cinderela, Cinderella: Ha'Klala, Tuhkatriinu needus, Проклятие Золушки: Кровь на туфельке, シン・デレラ, 地獄灰姑娘, La maldicion de Cenicienta, نفرین سیندرلا

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 20 голосов
3.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3602 В жанре «ужасы»  422 В фильмах Великобритании  277 В фильмах 2024 года  229
Обновлено 22 апреля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке - Дублированный трейлер
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке Дублированный трейлер
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке - Трейлер
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
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Новости о фильме

Униженная девушка жаждет мести в трейлере хоррора «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке»
22 апреля 2026 10:39 Униженная девушка жаждет мести в трейлере хоррора «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке» Кровавое переосмысление знаменитой сказки.
Появились первые кадры из хоррор-переосмысления «Золушки»
11 июля 2023 14:47 Появились первые кадры из хоррор-переосмысления «Золушки» Главная героиня в полной мере демонстрирует свою неумолимую жажду крови.

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