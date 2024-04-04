Проклятие Золушки, 2023

Золушка — простая и красивая девушка, которая мечтает найти любовь и счастье. К сожалению, её злая мачеха и сводные сёстры плохо с ней обращаются и издеваются над ней. Однажды она находит старинную книгу в кожаном переплёте, которая позволяет вызвать крестную фею. Крёстная фея обещает исполнить одно желание Золушки, и та выбирает месть.
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Неоднократно мы видим современные лампы — с абажурами и всем прочим — стоящими на столах. После сцены в бальном зале в коридоре рядом с головой Золушки также виден выключатель света.