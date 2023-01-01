“Планета” – история создания легендарным советским режиссером Павлом Клушанцевым фантастического фильма “Планета бурь”.

Август 1960 года. Режиссер Николай Беренцев (именно так зовут главного героя, прототипом которого является Павел Клушанцев) работает над масштабной научно-фантастической картиной об экспедиции на Венеру. В павильоне начинается строительство грандиозных декораций. Беренцев сам разрабатывает макеты планет и космического корабля, придумывает специальные приспособления для комбинированных съемок. Пытается представить и визуализировать то, что никто никогда не видел – жизнь на других планетах. Он верит, что фантазия должна бежать впереди науки, но сталкивается со скепсисом коллег и научного сообщества. В конце концов, он и сам начинает сомневаться, нужен ли его фильм зрителям, к чему эти мечты о Космосе, когда на Земле столько нерешенных проблем.

Все сомнения разрешает историческое событие – советский гражданин Юрий Гагарин преодолел земное притяжение! Больше нет времени для сомнений, прогресс не остановить. Съемки начинаются!