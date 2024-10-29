Фильм «Изоляция», сценарий к которому написали Марко Бачкович и Марко Йочич, с юмором отсылался в их предыдущем фильме «Такси‑блюз». В «Такси‑блюз» сценарий для «Изоляции» был написан главным героем — Марко, водителем такси и начинающим сценаристом, которого сыграл Андрия Милошевич — что придаёт повествованию игривый мета‑оттенок.