Изоляция

Izolacija 18+
Изоляция - trailer
Изоляция  trailer
Страна Хорватия / Сербия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 29 октября 2024
Дата выхода
7 ноября 2024 Германия 16
31 октября 2024 Сербия o.A.
7 ноября 2024 Хорватия o.A.
31 октября 2024 Черногория o.A.
Сборы в мире $493 729
Производство Viktorija Film
Другие названия
Izolacija, Isolation
Режиссер
Марко Бацкович
В ролях
Милош Бикович
Милош Бикович
Миодраг Крстович
Младен Андреевич
Милена Предич
Милутин Дапчевич
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Интересные факты

Фильм «Изоляция», сценарий к которому написали Марко Бачкович и Марко Йочич, с юмором отсылался в их предыдущем фильме «Такси‑блюз». В «Такси‑блюз» сценарий для «Изоляции» был написан главным героем — Марко, водителем такси и начинающим сценаристом, которого сыграл Андрия Милошевич — что придаёт повествованию игривый мета‑оттенок.

Изоляция - trailer
Изоляция Trailer
