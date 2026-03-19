Передышка после кровавых событий в поместье Ле Домас длится недолго — Грейс (Саманта Уивинг) обнаруживает, что кошмарная игра вышла на новый, смертоносный уровень. На этот раз за ней охотятся не одна, а четыре конкурирующие семьи из тайного Совета, контролирующего мир. Более того, Грейс должна защитить свою сестру Фейт (Кэтрин Ньютон), с которой героиня давно не общалась. В борьбу вмешиваются новые лица: загадочный Адвокат (Элайджа Вуд), глава клана Урсула Дэнфорт (Сара Мишель Геллар) и ее отец в исполнении легендарного режиссера Дэвида Кроненберга.
Создатели не просто повторяют формулу, а расширяют мифологию. Оказывается, семья Ле Домас была лишь одной из многих в тайном совете семей, продавших душу дьяволу. Это открывает новые возможности для истории и делает мир фильма гораздо масштабнее.
В центре сюжета — не только выживание, но и отношения Грейс с сестрой Фейт. Критики отмечают, что химия между Увинг и Ньютон стала одним из главных открытий фильма, а их сестринский дуэт придает истории эмоциональную глубину.
Фильм уже получил множество положительных рецензий. Slashfilm пишет: «Продолжения хорроров часто вызывают неоднозначную реакцию. Однако здесь другой случай. Вторая часть не уступает предшественнице по уровню взрывного веселья». The Hollywood Reporter добавляет: «Поклонники франшизы будут кричать от восторга, смеяться и хлопать в ладоши на протяжении всего хронометража».
Пережив нападение со стороны проклятой семьи мужа, Грейс попадает на новый уровень опасной игры. Грейс узнаёт, что теперь опасность грозит её младшей сестре Фейт. Вместе сёстры противостоят четырём могущественным семьям, которые пытаются убить их, чтобы сохранить свои власть и богатства.
|4 апреля 2026
|Россия
|20 марта 2026
|Болгария
|9 апреля 2026
|Исландия
|Unrated
|26 марта 2026
|Казахстан
|18+
|26 марта 2026
|Кыргызстан
|18+
|27 марта 2026
|Латвия
|10 апреля 2026
|Литва
|2 апреля 2026
|Молдавия
|N 16
|9 апреля 2026
|ОАЭ
|18TC
|10 апреля 2026
|Польша
|3 апреля 2026
|Румыния
|19 марта 2026
|Сербия
|o.A.
|26 марта 2026
|Узбекистан
|26 марта 2026
|Хорватия
|o.A.
|9 апреля 2026
|Черногория
|o.A.
|9 апреля 2026
|Чехия