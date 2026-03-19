Передышка после кровавых событий в поместье Ле Домас длится недолго — Грейс (Саманта Уивинг) обнаруживает, что кошмарная игра вышла на новый, смертоносный уровень. На этот раз за ней охотятся не одна, а четыре конкурирующие семьи из тайного Совета, контролирующего мир. Более того, Грейс должна защитить свою сестру Фейт (Кэтрин Ньютон), с которой героиня давно не общалась. В борьбу вмешиваются новые лица: загадочный Адвокат (Элайджа Вуд), глава клана Урсула Дэнфорт (Сара Мишель Геллар) и ее отец в исполнении легендарного режиссера Дэвида Кроненберга.

Создатели не просто повторяют формулу, а расширяют мифологию. Оказывается, семья Ле Домас была лишь одной из многих в тайном совете семей, продавших душу дьяволу. Это открывает новые возможности для истории и делает мир фильма гораздо масштабнее.

В центре сюжета — не только выживание, но и отношения Грейс с сестрой Фейт. Критики отмечают, что химия между Увинг и Ньютон стала одним из главных открытий фильма, а их сестринский дуэт придает истории эмоциональную глубину.

Фильм уже получил множество положительных рецензий. Slashfilm пишет: «Продолжения хорроров часто вызывают неоднозначную реакцию. Однако здесь другой случай. Вторая часть не уступает предшественнице по уровню взрывного веселья». The Hollywood Reporter добавляет: «Поклонники франшизы будут кричать от восторга, смеяться и хлопать в ладоши на протяжении всего хронометража».