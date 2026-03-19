Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мумия» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Я иду искать 2
7.9
Я иду искать 2 - дублированный трейлер
Я иду искать 2

Ready or Not: Here I Come
США / ужасы, триллер, комедия / 18+
Самара Уивинг и ее сестра выживают под напором четырех семейств. Сиквел хитового фильма 2019 года
Билеты Трейлеры
Пойду 88
Не пойду 2
Билеты
Билеты
Причины посмотреть

О фильме

Передышка после кровавых событий в поместье Ле Домас длится недолго — Грейс (Саманта Уивинг) обнаруживает, что кошмарная игра вышла на новый, смертоносный уровень. На этот раз за ней охотятся не одна, а четыре конкурирующие семьи из тайного Совета, контролирующего мир. Более того, Грейс должна защитить свою сестру Фейт (Кэтрин Ньютон), с которой героиня давно не общалась. В борьбу вмешиваются новые лица: загадочный Адвокат (Элайджа Вуд), глава клана Урсула Дэнфорт (Сара Мишель Геллар) и ее отец в исполнении легендарного режиссера Дэвида Кроненберга.

Создатели не просто повторяют формулу, а расширяют мифологию. Оказывается, семья Ле Домас была лишь одной из многих в тайном совете семей, продавших душу дьяволу. Это открывает новые возможности для истории и делает мир фильма гораздо масштабнее. 

В центре сюжета — не только выживание, но и отношения Грейс с сестрой Фейт. Критики отмечают, что химия между Увинг и Ньютон стала одним из главных открытий фильма, а их сестринский дуэт придает истории эмоциональную глубину.

Фильм уже получил множество положительных рецензий. Slashfilm пишет: «Продолжения хорроров часто вызывают неоднозначную реакцию. Однако здесь другой случай. Вторая часть не уступает предшественнице по уровню взрывного веселья». The Hollywood Reporter добавляет: «Поклонники франшизы будут кричать от восторга, смеяться и хлопать в ладоши на протяжении всего хронометража».

Пережив нападение со стороны проклятой семьи мужа, Грейс попадает на новый уровень опасной игры. Грейс узнаёт, что теперь опасность грозит её младшей сестре Фейт. Вместе сёстры противостоят четырём могущественным семьям, которые пытаются убить их, чтобы сохранить свои власть и богатства.

 

В ролях

Самара Уивинг
Кэтрин Ньютон
Сара Мишель Геллар
Дэвид Кроненберг
Элайджа Вуд
Оливия Ченг
Режиссер Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт
Сценарист Гай Бьюзик, R. Christopher Murphy, Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт
Композитор Свен Фолконер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 19 марта 2026
Дата выхода
4 апреля 2026 Россия
20 марта 2026 Болгария
9 апреля 2026 Исландия Unrated
26 марта 2026 Казахстан 18+
26 марта 2026 Кыргызстан 18+
27 марта 2026 Латвия
10 апреля 2026 Литва
2 апреля 2026 Молдавия N 16
9 апреля 2026 ОАЭ 18TC
10 апреля 2026 Польша
3 апреля 2026 Румыния
19 марта 2026 Сербия o.A.
26 марта 2026 Узбекистан
26 марта 2026 Хорватия o.A.
9 апреля 2026 Черногория o.A.
9 апреля 2026 Чехия
Бюджет $17 000 000
Сборы в мире $37 629 774
Производство Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), Mythology Entertainment, Ontario Creates
Другие названия
Ready or Not 2: Here I Come, Boda sangrienta 2, Я иду искать 2, Ready or Not 2, Ready or Not: Here I Come, Aki bújt 2: Jövök!, Casamento Sangrento: A Viúva, Dobro se skrij 2, Finchè morte non ci separi 2, Gatavs vai ne: eju meklēt, Igra skrivača 2, Krvavá nevěsta: Hra začíná, Nevesta na zabitie 2, Noche de bodas 2, Prêt pas prêt 2: J'arrive, Pulmaöö peitusemäng 2: Siit ma tulen, Ready or Not 2: O Ritual, Saklambaç 2, Scapă cine poate 2, Slėpynės 2: einu ieškoti, Spremna ili ne 2, Trò Chơi Của Quỷ 2, Wedding Nightmare: Deuxième partie, Zabawa w pochowanego 2, Είσαι έτοιμος; 2, Гра в хованки: Я йду шукати, Докато смъртта ни раздели 2, 弒婚遊戲：2度開局, 爆血新婚夜2：豪門遊戲

Рейтинг фильма

Оцените 31 голос
6.8 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  400 В жанре «ужасы»  14 В жанре «триллер»  77 В жанре «комедия»  86 В фильмах США  272 В фильмах 2026 года  8

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Я иду искать 2 - featurette 2
Я иду искать 2 Featurette 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Comon 10 апреля 2026, 00:45
Сиквелы - в 90% случаев хуже первой части, и этот фильм лишь подтверждает правило, хотя не помню уже - насколько бред был в первой части, там вроде… Читать дальше…
bekzatmuslimov405 14 апреля 2026, 20:28
Моей жене понравилось
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Magic Cinema
16:40 от 500 ₽ 21:00
Mori Cinema Кунцево
20:00 от 790 ₽ 22:25 от 790 ₽
Полное расписание и билеты

Фильмы похожие на Я иду искать 2

Наследник
Наследник комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
7.0
Я иду искать. Королевская игра
Я иду искать. Королевская игра боевик
2022, Великобритания
5.0
Счастливого нового дня смерти
Счастливого нового дня смерти ужасы, детектив, триллер
2019, США
6.0
Мы
Мы ужасы, триллер
2019, США
7.0
Счастливого дня смерти
Счастливого дня смерти ужасы, триллер, детектив
2017, США
7.0

«Я иду искать 2» в кинотеатрах

Сегодня 18 Завтра 19 пн 20 вт 21 ср 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Я иду искать 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
16:40 от 500 ₽ 21:00
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
20:00 от 790 ₽ 22:25 от 790 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
20:50 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Петрушка
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Толстяк Юзи
Толстяк Юзи
2025, Китай / Иран, анимация
Гуру
Гуру
2025, Франция, триллер
Королек моей любви
Королек моей любви
2026, Россия / Индия, комедия, мюзикл
Что можно было купить на 1 рубль в СССР — список впечатляет до сих пор
Сырники и запеканку оставьте в прошлом: из творога домохозяйки делают завтрак богов - тает во рту
Деньги списали, билета нет: этот нюанс при покупке билетов РЖД онлайн может испортить отпуск – не попадитесь
В год, когда гремел «Карнавал», вышел еще один советский шедевр — но по ТВ его показали всего 2 раза (и благополучно забыли)
Первая серия «Игры престолов» вышла ровно 15 лет назад: но все забыли, что до нее был секретный эпизод — в нем снялся сам Мартин
А вы в курсе, что Алентова — не Алентова? 8 советских кумиров, чьи реальные имена угадают единицы — проверьте себя в тесте
Ни одна сцена с Боярским так и не вошла в этот советский фильм — вырезали подчистую из-за приказа «сверху»
Испанцам показали «В бой идут одни "старики"»: долго молчали, а потом не сдержались – вот что думают
Забудьте уже про «Первый отдел»: 3 мини-сериала можно осилить за уикенд – потом будете обсуждать всю неделю
Когда фанаты в 20-й раз пересмотрели «Стального алхимика», наконец вышло новое аниме от создателя: «Демоны царства теней» уже уничтожают чарты
Иностранцы посмотрели «Балладу о солдате»: вот что думают про фильм СССР, собравший 100+ зарубежных наград
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше