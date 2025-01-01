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Киноафиша Фильмы Человек, который смеется

Человек, который смеется

Напомним о выходе в прокат

О фильме

Дмитрий — популярный актер, звезда боевиков. Публика любит его за образ мачо с непроницаемым лицом. Однажды Дмитрий получает предложение от сурового, но очень богатого бизнесмена из Сибири Сергея сняться в криминальной драме про 90-е в главной роли хладнокровного киллера. Сергей предлагает агенту Дмитрия гонорар в 10 раз больше обычного. Они соглашаются. На съемках по неосторожности Дмитрия ранят выстрелом дробью. После несложной операции он готов вернуться в кадр, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. У Дмитрия нет шансов прекратить сниматься и «огорчить» Сергея, который явно не понаслышке знает, про что снимает кино. Но как продолжать играть сурового киллера, если постоянно смеешься? И как общаться с людьми, особенно с тревожным Сергеем, которые воспринимают твой смех, как издевательство…

Страна Россия
Год выпуска 2026
Режиссер
Владимир Котт
Владимир Котт
В ролях
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Степан Девонин
Степан Девонин
Антон Ескин
Антон Ескин
Анастасия Красовская
Анастасия Красовская
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