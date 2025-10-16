Отзывы о фильме
Trodzi Wow 11 января 2026, 01:41
ЛУШИЙ ФЫЛМ
Незадачливый отец Брайан пытается наладить отношения с приемным сыном. Как удачно, что новый знакомый Джефф, тоже папаша-домохозяин, приглашает их на детскую вечеринку. Кто же знал, что Джефф — ходячая катастрофа, а праздник обернется опасным приключением. Теперь четверо героев вынуждены пуститься в бега, и взрослым предстоит переосмыслить свое отношение к детям и отцовству в самых неожиданных и даже экстремальных обстоятельствах.
|15 января 2026
|Россия
|Централ Партнершип
|8 января 2026
|Грузия
|PG-13
|16 октября 2025
|Казахстан
|16+
|22 января 2026
|Кыргызстан
|12+
|31 октября 2025
|Латвия
|N12
|31 октября 2025
|Литва
|N13
|6 ноября 2025
|ОАЭ
|18TC
|15 января 2026
|Узбекистан
|16+