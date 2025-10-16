Оповещения от Киноафиши
Убойная суббота

Убойная суббота

Комедийный боевик о проблеме отцов и детей Playdate 16+
Билеты от 300 ₽
Пойду 23
Не пойду 6

О фильме

Незадачливый отец Брайан пытается наладить отношения с приемным сыном. Как удачно, что новый знакомый Джефф, тоже папаша-домохозяин, приглашает их на детскую вечеринку. Кто же знал, что Джефф — ходячая катастрофа, а праздник обернется опасным приключением. Теперь четверо героев вынуждены пуститься в бега, и взрослым предстоит переосмыслить свое отношение к детям и отцовству в самых неожиданных и даже экстремальных обстоятельствах.

Убойная суббота  дублированный трейлер
Страна США / Канада
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 12 ноября 2025
Премьера в мире 16 октября 2025
Дата выхода
15 января 2026 Россия Централ Партнершип
8 января 2026 Грузия PG-13
16 октября 2025 Казахстан 16+
22 января 2026 Кыргызстан 12+
31 октября 2025 Латвия N12
31 октября 2025 Литва N13
6 ноября 2025 ОАЭ 18TC
15 января 2026 Узбекистан 16+
Сборы в мире $201 958
Производство A Higher Standard, Nickel City Pictures, WideAwake Pictures
Другие названия
Playdate, Play Date, Un día fuera de control, Убойная суббота, Apás délután, Întâlnire de joacă, Juego de niños, Juegos de niños, Mängukaaslane, Oyun Buluşması, Partenaires de jeux, Spēļu draugi, Um Dia Fora de Controle, Une journée incontrôlable, Wybryk, Грайлива зустріч
Режиссер
Люк Гринфилд
Люк Гринфилд
В ролях
Алан Ричсон
Алан Ричсон
Кевин Джеймс
Кевин Джеймс
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Сара Чок
Сара Чок
Стивен Рут
Стивен Рут
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1

6.1
16 голосов
5.5 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Трейлеры фильма
Убойная суббота - дублированный трейлер
Убойная суббота Дублированный трейлер
Убойная суббота - trailer
Убойная суббота Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма

«Убойная суббота» в кинотеатрах

