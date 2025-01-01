Маленькая сирота Момо обладает удивительным даром – она может вдохновлять людей и пробуждать в них все самое лучшее. Однажды девочка замечает, что в ее городе появились странные «серые господа», которые учат эффективно тратить свое время. Вот только люди от этого становятся все более несчастными, ведь в погоне за продуктивностью, они растрачивают свои жизни. Момо объединяется с Хранителем времени и черепашкой-предсказательницей, чтобы понять, как избавить город от этих похитителей времени и вернуть его жителям потерянную радость.