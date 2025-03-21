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Постер фильма Мыслить как убийца
6.3
Мыслить как убийца - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Мыслить как убийца
6.3

Мыслить как убийца

, 2025
Streaming
Южная Корея / детектив, триллер / 18+
Успешный стример-детектив в прямом эфире расследует пропажу своей напарницы
Трейлеры
Пойду 6
Не пойду 0
Постер фильма Мыслить как убийца
6.3
Пойду 6
Не пойду 0
Мыслить как убийца - Дублированный трейлер
Мыслить как убийца  Дублированный трейлер

О фильме

У-сан – самый популярный стример Южной Кореи. В прямом эфире он расследует преступления, что и помогло ему выйти в топ интернета. На этот раз он пытается вычислить серийного убийцу, который оставляет свой фирменный знак, отрезая куски подола у платьев своих жертв. Реконструируя вместе с начинающей блогершей Матильдой последнее преступление, У-Сан допускает несколько ошибок, и вся слава переходит к Матильде. Однако на следующий день девушка пропадает. У-Сан, оставаясь в прямом эфире, отправляется на ее поиски.

В ролях

Кан Ха-ныль
Woo-sang
Пак Тхэ-сан
Rolly Park
Чху Сок-ён
Delivery Team Leader
Хван Дэ-ун
Bin Chan-uk
Security Agent
Ким Ги-ду
Tae-ho
Ha Seo-yoon
Matilda
Han Seong-Yeon
Tattoo girl
Ryu Yeon-Seok
Hyeong-sik
Kim Yo-han
Kim Yo-han
Режиссер Чо Джан-хо
Сценарист Чо Джан-хо
Композитор Lee Jun-oh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 21 марта 2025
Дата выхода
9 апреля 2026 Россия Синемапарк
16 апреля 2025 Индонезия 17+
27 марта 2025 Сингапур NC16
21 марта 2025 Южная Корея 19
26 сентября 2025 Япония G

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $696 668
Производство Very Good Studio
Другие названия
Streaming, Streamer, 殺人配信, 流播

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 17 голосов
4.9 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 27 апреля 2026

Трейлеры фильма

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Мыслить как убийца - Дублированный трейлер
Мыслить как убийца Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

Comon 10 апреля 2026, 00:35
Прикольный необычный фильм, снят полностью в виде интернет-стрима, прикольный блогер ведет прямые трансляции и пытается расследовать убийства, с… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 27 апреля 2026, 20:04
Были рады прочесть ваш отзыв , спасибо!
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