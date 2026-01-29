Отзывы о фильме
Семнадцатилетний Дато живет в небольшом поселке на юге России. Несмотря на юный возраст, ему приходится постоянно сталкиваться с тяжелыми испытаниями и потерями. Но он не отступает от своей главной мечты — стать режиссером. Поворотным моментом и вдохновением для него становится знаменитый фильм о справедливости и человеческой доброте режиссера Сидни Люмета, чей день рождения совпадает с его собственным.
|29 января 2026
|Россия