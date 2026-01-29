Оповещения от Киноафиши
Постер фильма День рождения Сидни Люмета
1 постер Билеты от 720 ₽
Пойду 14
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы День рождения Сидни Люмета

День рождения Сидни Люмета

Семнадцатилетний парень переживает испытания и мечтает стать кинорежиссером 16+
Билеты от 720 ₽
Пойду 14
Не пойду 0

О фильме

Семнадцатилетний Дато живет в небольшом поселке на юге России. Несмотря на юный возраст, ему приходится постоянно сталкиваться с тяжелыми испытаниями и потерями. Но он не отступает от своей главной мечты — стать режиссером. Поворотным моментом и вдохновением для него становится знаменитый фильм о справедливости и человеческой доброте режиссера Сидни Люмета, чей день рождения совпадает с его собственным.

День рождения Сидни Люмета - трейлер
День рождения Сидни Люмета  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 29 января 2026
Дата выхода
29 января 2026 Россия
Другие названия
Sidney Lumet's Day of Birth
Режиссер
Рауль Гейдаров
Рауль Гейдаров
В ролях
Артём Кошман
Артём Кошман
Мариэтта Цигаль-Полищук
Мариэтта Цигаль-Полищук
Джульетта Степанян
Джульетта Степанян
Ян Гахарманов
Ян Гахарманов
Артём Федотов
Артём Федотов
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

8.2
Оцените 13 голосов
8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 10 София
17:10 от 770 ₽
Каро 11 Октябрь
20:00 от 770 ₽
Полное расписание и билеты

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
День рождения Сидни Люмета - трейлер
День рождения Сидни Люмета Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма

«День рождения Сидни Люмета» в кинотеатрах

Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11 пт 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Каро 10 София
Щелковская
2D
17:10 от 770 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
20:00 от 770 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
12:45 от 720 ₽
Полное расписание и билеты
