Жена добропорядочного буржуа Северина ведет двойную жизнь. Дама из „приличного общества" ежедневно работает в доме терпимости мадам Анаис. В Северину влюбляется молодой и красивый гангстер Марсель. И никто из ее близких даже не догадывается о том, как Северина проводит свои дни.
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