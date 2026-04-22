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Постер фильма Дневная красавица
7.1
Дневная красавица - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Дневная красавица
7.1

Дневная красавица

, 1967
Belle de jour
Франция, Италия / драма / 18+
Зажиточная девушка решает стать секс-работницей. Классический фильм Луиса Бунюэля с молодой Катрин Денев
Билеты Трейлеры
Билеты
Постер фильма Дневная красавица
7.1
Билеты
Дневная красавица - Дублированный трейлер
Дневная красавица  Дублированный трейлер

О фильме

Жена добропорядочного буржуа Северина ведет двойную жизнь. Дама из „приличного общества" ежедневно работает в доме терпимости мадам Анаис. В Северину влюбляется молодой и красивый гангстер Марсель. И никто из ее близких даже не догадывается о том, как Северина проводит свои дни.

В ролях

Катрин Денев
Катрин Денев
Belle de Jour
Жан Сорель
Жан Сорель
Pierre Sérizy
Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Анри Юссон
Женевьев Паж
Женевьев Паж
Madame Anais
Франсиско Рабаль
Франсиско Рабаль
Пьер Клементи
Пьер Клементи
Marcel
Жорж Маршал
Жорж Маршал
Маша Мериль
Маша Мериль
Renee
Франсуаза Фабиан
Франсуаза Фабиан
Charlotte
Мария Латур
Мария Латур
Mathilde
Муни
Pallas
Клод Серваль
Клод Серваль
Le chauffeur
Режиссер Луис Бунюэль
Сценарист Жозеф Кессель, Жан-Клод Каррьер, Луис Бунюэль
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1967
Премьера в мире 24 мая 1967
Дата выхода
23 апреля 2026 Россия Иллюзион Кино
15 мая 1968 Аргентина +16
13 октября 1967 Бельгия 16
3 ноября 2017 Бразилия
26 сентября 1967 Великобритания 18
15 сентября 1967 Германия 18
8 января 1968 Греция K15
24 мая 1967 Дания 15
29 декабря 1967 Испания 18
21 декабря 1967 Мексика C
6 сентября 2007 Нидерланды
26 декабря 1969 Норвегия 15
18 апреля 1968 Перу
1 декабря 1970 Польша 18
9 июля 1974 Португалия M/18
10 апреля 1968 США
15 июля 1968 Уругвай
24 мая 1967 Финляндия K-18
24 мая 1967 Франция
24 мая 1967 Швеция 15
8 мая 1971 Южная Корея 12
30 сентября 1967 Япония PG12
MPAA R
Сборы в мире $4 196 368
Производство Robert et Raymond Hakim, Paris Film Productions, Five Film
Другие названия
Belle de jour, Bella de día, Dagfjärilen, Päiväperho, Дневная красавица, A Bela da Tarde, A Bela de Dia, A nap szépe, Beauty of the Day, Bella di giorno, Belle de jour - Dagfjärilen, Belle de jour - päiväperho, Belle de jour - Schöne des Tages, Belle de jour (Bella de día), Dagens skjønnhet, Dagens skønhed, Dagvlinder, Dienos gražuole, Dnevna lepotica, Frumoasa zilei, Gündüz güzeli, Hirugao, Kráska dna, Kráska dňa, Kráska dne, Ljepotica dana, Luis Bunuelin Päiväperho, Päevaliblikas, Piękność dnia, Sự Thèm Khát, Η ωραία της ημέρας, Денна красуня, Дневна красавица, Лепотица дана, 應召貴婦, 昼顔, 昼颜, 白日美人, 白昼美人, 青樓怨婦, 青樓紅杏, 青楼怨妇

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 26 июля 2026

Трейлеры фильма

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Дневная красавица - Дублированный трейлер
Дневная красавица Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Madame Anais У меня есть идея. Как насчёт того, чтобы тебя называли «Дневная красавица»?
Séverine Serizy Дневная красавица?
Madame Anais Ведь ты приходишь только днём.
Séverine Serizy Если хочешь.

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Мир Искусства
17:00 от 500 ₽
Полное расписание и билеты

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«Дневная красавица» в кинотеатрах

Завтра 29 чт 30
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