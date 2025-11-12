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Киноафиша Фильмы Отец, мать, сестра, брат

Отец, мать, сестра, брат

Father Mother Sister Brother
Напомним о выходе в прокат
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Страна США
Год выпуска 2025
Премьера в мире 12 ноября 2025
Дата выхода
12 ноября 2025 Франция
Производство Animal Kingdom, CG Cinéma, Cinema Inutile
Другие названия
Father Mother Sister Brother
Режиссер
Джим Джармуш
Джим Джармуш
В ролях
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Том Уэйтс
Том Уэйтс
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Майем Биалик
Майем Биалик
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
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