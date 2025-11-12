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Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
Father Mother Sister Brother
Напомним о выходе в прокат
драма
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Страна
США
Год выпуска
2025
Премьера в мире
12 ноября 2025
Дата выхода
12 ноября 2025
Франция
Производство
Animal Kingdom, CG Cinéma, Cinema Inutile
Другие названия
Father Mother Sister Brother
Режиссер
Джим Джармуш
В ролях
Кейт Бланшетт
Том Уэйтс
Адам Драйвер
Майем Биалик
Шарлотта Рэмплинг
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
Фестиваль пройдет на острове Лидо с 27 августа по 6 сентября.
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22 июля 2025 19:05
Адам Драйвер, Том Уэйтс и Майем Биалик сыграют с Кейт Бланшетт в новом фильме Джима Джармуша
Проект уже пребывает на стадии постпроизводства.
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20 мая 2024 12:42
Кейт Бланшетт сыграет в новом фильме Джима Джармуша «Отец мать сестра брат»
Об этом сообщила сама актриса.
Написать
12 декабря 2023 15:14
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