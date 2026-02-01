Отзывы о фильме
Молодой, богатый холостяк Вертер всегда находится в поиске чего-то нового и интересного. Его романтические приключения достойны отдельной книги, но однажды он встречает девушку своей мечты, которая не спешит в его объятия и собирается выйти замуж за прекрасного парня. Сможет ли Вертер перевернуть свою жизнь и жизнь своей возлюбленной с ног на голову, чтобы завоевать её сердце?
|12 февраля 2026
|Россия
|Кино.Арт.Про
|12 февраля 2026
|Казахстан
|16+