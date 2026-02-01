Оповещения от Киноафиши
5.6 Рейтинг IMDb: 5.5
Виновата любовь

Виновата любовь

Young Werther 18+
Билеты от 500 ₽
О фильме

Молодой, богатый холостяк Вертер всегда находится в поиске чего-то нового и интересного. Его романтические приключения достойны отдельной книги, но однажды он встречает девушку своей мечты, которая не спешит в его объятия и собирается выйти замуж за прекрасного парня. Сможет ли Вертер перевернуть свою жизнь и жизнь своей возлюбленной с ног на голову, чтобы завоевать её сердце?

Виновата любовь - дублированный трейлер
Виновата любовь  дублированный трейлер
Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2024
Премьера в мире 12 февраля 2026
Дата выхода
12 февраля 2026 Россия Кино.Арт.Про
12 февраля 2026 Казахстан 16+
Сборы в мире $50 378
Производство Wildling Pictures, Ashland Hill Media Finance, Crave
Другие названия
Young Werther, Genç Werther'in Acıları, I've Never Wanted Anyone More, Młody Werter, Виновата любовь, Як спіймати холостяка
Режиссер
Жозе Авелино Жиль Корбетт Лоренсо
Жозе Авелино Жиль Корбетт Лоренсо
В ролях
Элисон Пилл
Элисон Пилл
Патрик Джей Адамс
Патрик Джей Адамс
Айрис Апатоу
Айрис Апатоу
Дуглас Бут
Дуглас Бут
Амрит Каур
Амрит Каур
Все актеры и съемочная группа
5.6
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Иллюзион
19:45 от 500 ₽
Каро 10 София
20:00 от 770 ₽
Отзывы о фильме

Виновата любовь - дублированный трейлер
Виновата любовь Дублированный трейлер
Виновата любовь - trailer
Виновата любовь Trailer
Кадры из фильма

Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
19:45 от 500 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
20:00 от 770 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
19:30 от 770 ₽
