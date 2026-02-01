Зумер с замороженными чувствами влюбляется в девушку из страны чудес. Молодое кино в декорациях весенней Москвы. У Паши никогда не было любви, но есть ночной клуб, доставшийся в наследство. У клуба долги. Паша не справляется, но и продать не может — это всё, что осталось от родителей. А еще у Паши есть подруга Леся, которая терпеливо ждёт, когда его чувства наконец-то оттают. И они размораживаются, когда Леся знакомит Пашу со своей подругой Алисой. Алиса не в ответе за тех, кого приручила. Она и станет первой, кто взломает чувства Паши, превратив его жизнь в полное безумие.