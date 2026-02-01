Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Первая

Первая

Молодой владелец ночного клуба встречает роковую девушку 16+
О фильме

Зумер с замороженными чувствами влюбляется в девушку из страны чудес. Молодое кино в декорациях весенней Москвы. У Паши никогда не было любви, но есть ночной клуб, доставшийся в наследство. У клуба долги. Паша не справляется, но и продать не может — это всё, что осталось от родителей. А еще у Паши есть подруга Леся, которая терпеливо ждёт, когда его чувства наконец-то оттают. И они размораживаются, когда Леся знакомит Пашу со своей подругой Алисой. Алиса не в ответе за тех, кого приручила. Она и станет первой, кто взломает чувства Паши, превратив его жизнь в полное безумие.

Первая - трейлер
Первая  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 12 февраля 2026
Дата выхода
12 февраля 2026 Россия НМГ Кинопрокат
Производство Амальгама Студия, Илья Муромец, Khashtag Media
Другие названия
Pervaya, Первая
Режиссер
Аня Харичева
Аня Харичева
В ролях
Олег Савостюк
Олег Савостюк
Александра Флоринская
Александра Флоринская
Катя Круглова
Катя Круглова
Виталий Щербина
Виталий Щербина
Евгений Коряковский
Евгений Коряковский
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Расписание и билеты
Балтика
20:15 от 620 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
19:30 от 770 ₽
Полное расписание и билеты

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма
Первая - трейлер
Первая Трейлер
Первая - тизер-трейлер
Первая Тизер-трейлер
Все трейлеры
Кадры из фильма

«Первая» в кинотеатрах

Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Балтика
Сходненская
2D
20:15 от 620 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
19:30 от 770 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
20:10 от 770 ₽
Полное расписание и билеты
