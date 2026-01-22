Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Постер фильма Без лица
Постер фильма Без лица
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Билеты от 350 ₽
Пойду 11
Не пойду 2
Киноафиша Фильмы Без лица

Без лица

Молодой человек погружается в расследование гибели своей матери Eolgul 18+
Билеты от 350 ₽
Пойду 11
Не пойду 2

О фильме

Найдены останки давно пропавшей женщины. Для ее сына этого достаточно, чтобы начать собственное расследование. Однако чем глубже он погружается в прошлое, тем ближе подбирается к тайне, которая способна разрушить его жизнь. Готов ли он узнать правду?

Без лица - дублированный трейлер
Без лица  дублированный трейлер
Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 22 января 2026
Дата выхода
22 января 2026 Россия Кино.Арт.Про
22 января 2026 Казахстан 16+
Бюджет $160 000
Сборы в мире $7 748 854
Производство Wow Point
Другие названия
Eolgul, The Ugly, Nhân Diện, Без лица, 醜得要命
Режиссер
Ён Сан-хо
Ён Сан-хо
В ролях
Пак Чон-мин
Пак Чон-мин
Квон Хэ-хё
Щин Хён-бин
Han Ji-hyeon
Лим Сон-джэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
14:30 от 350 ₽
Полное расписание и билеты

Наша рецензия

Камерный драматический триллер от режиссера &laquo;Поезда в Пусан&raquo;.
Камерный драматический триллер от режиссера «Поезда в Пусан». Ëн-гу — известный мастер по изготовлению печатей, который, несмотря на врожденную слепоту, смог стать лучшим в своем ремесле и прославиться на всю Корею. Помимо этого, Ëн-гу также в одиночку вырастил сына Лим Дон-хвана, так как жена, Чон Ëн-хи, сбежала из дома, когда мальчик был еще младенцем, и с тех пор о ней ничего не было известно. Во время репортажа о Ëн-гу, который снимает бойкая Ким Су-джин, полиция вдруг обнаруживает останки, принадлежащие Чон Ëн-хи. Судя…

Отзывы о фильме

Comon 31 января 2026, 01:55
Хорошая корейская драма-детектив, с социальным смыслом, название фильма - очень обьемное, если вдуматься, после просмотра фильма разумеется. Кино… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 31 января 2026, 19:34
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
Трейлеры фильма Все трейлеры
Без лица - дублированный трейлер
Без лица Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма

«Без лица» в кинотеатрах

ср 11 пн 16
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Без лица»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
14:30 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
В Азии обожают «Машу и Медведя» настолько, что у них есть свой похожий мультфильм: вы могли его пропустить, а зря
Все засмотрели «Анну-детективъ» до дыр, но есть другой сериал: актриса не хуже Никифоровой, а рейтинг 8.4
«Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана
Как «цензурили» пошлые сцены в кино 100 лет назад: ломали 4-ю стену до того, как это стало «Дэдпулом» (видео)
Наконец нашла аниме, похожее на «Ходячий замок»: вышло за 18 лет до Софи и Хаула – в рейтинге не уступает
Целуются все! Но только знаток угадает, кто и в каком фильме – вспомните 6 кинолент СССР по любовным сценам (тест)
«Рыцарь Семи Королевств» случайно раскрыл один из главных секретов «Игры престолов»: фанаты верили, но не могли доказать
Исторический киноляп в «Бриджертонах»: зрители заметили в кадре то, что выбивается из эпохи на 100 лет
Ну, голубчики, давайте тест: за 40 секунд узнаем, помните ли вы лучшие серии «Маши и Медведя» – взрослые не ответят и на 4/8
Головокружительный микс — месть + страсть: эти 5 турецких сериалов про запретную любовь станут причиной бессонных ночей
Начались съемки 2-го сезона «Сегуна»: к касту присоединится звезда «Убить Билла» – вот когда ждать премьеру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше