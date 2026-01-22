Ëн-гу — известный мастер по изготовлению печатей, который, несмотря на врожденную слепоту, смог стать лучшим в своем ремесле и прославиться на всю Корею. Помимо этого, Ëн-гу также в одиночку вырастил сына Лим Дон-хвана, так как жена, Чон Ëн-хи, сбежала из дома, когда мальчик был еще младенцем, и с тех пор о ней ничего не было известно. Во время репортажа о Ëн-гу, который снимает бойкая Ким Су-джин, полиция вдруг обнаруживает останки, принадлежащие Чон Ëн-хи. Судя…