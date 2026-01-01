Оповещения от Киноафиши
Блокадный зоопарк

Блокадный зоопарк

18+
О фильме

В блокированном Ленинграде, всего в 20 километрах от линии фронта, все годы войны и осады находился зоопарк. Сегодня это кажется невероятным. Но это факт. И единственный случай в мировой истории. Сотрудники зоопарка в условиях постоянных обстрелов и бомбёжек города, голода, 40-градусных морозов, при отсутствии топлива, электроэнергии и работающего водопровода боролись за жизни редких зверей и птиц. Этот документальный фильм рассказывает о блокаде и подвиге жителей города на Неве через будни Ленинградского зоопарка. И, конечно, это история не столько про животных, сколько про то, как в нечеловеческих условиях люди оставались людьми, и несмотря на все ужасы и тяготы войны, борясь за выживание, находили в себе силы делиться любовью, заботой со своими питомцами. Одним из символов блокады стала бегемот Красавица (к слову, крупнейший бегемот в зоопарках Европы) и сотрудница Евдокия Дашина, спасшая свою подопечную от неминуемой гибели. За каждым пережившим войну обитателем зоопарка — подвиг конкретных людей. Вместе с ленинградцами в блокаду выстояли: медведь Гришка, антилопа-нильгау Маяк, семейство гамадрилов, чёрный гриф Верочка — более ста животных. Зоопарк поддерживал жителей осаждённого города, напоминал, что мир не только чёрно-белый, а испытания и невзгоды пройдут и жизнь возродится!

Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2025

