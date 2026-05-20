Когда молодая пара становится свидетелем страшного ДТП на шоссе, они быстро осознают, что уехали с места аварии не одни: демоническая сущность по имени Пассажир, которая не остановится, пока не завладеет ими обоими, превращает их путешествие на фургоне в настоящий кошмар.