Когда молодая пара становится свидетелем страшного ДТП на шоссе, они быстро осознают, что уехали с места аварии не одни: демоническая сущность по имени Пассажир, которая не остановится, пока не завладеет ими обоими, превращает их путешествие на фургоне в настоящий кошмар.
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