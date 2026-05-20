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Постер фильма Пассажир
5.7
Пассажир - Официальный трейлер
Киноафиша Фильмы Пассажир
5.7

Пассажир

, 2026
Passenger
США / ужасы / 18+
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Билеты
Постер фильма Пассажир
5.7
Билеты
Пойду 20
Не пойду 3
Пассажир - Официальный трейлер
Пассажир  Официальный трейлер

О фильме

Когда молодая пара становится свидетелем страшного ДТП на шоссе, они быстро осознают, что уехали с места аварии не одни: демоническая сущность по имени Пассажир, которая не остановится, пока не завладеет ими обоими, превращает их путешествие на фургоне в настоящий кошмар.

В ролях

Джейкоб Скипио
Джейкоб Скипио
Tyler
Лу Льобелл
Лу Льобелл
Maddie Brecker
Мелисса Лео
Мелисса Лео
Diana
Тони Дуп
Тони Дуп
Preacher
Bonni Dichone
Diner Waitress
Майлз Фаулер
Майлз Фаулер
Daniel
Devielle Johnson
Neighborhood Volunteer
Brett Bedrosian
Background
Jessica Cruz
Diner Customer
Michele Peters
Background
Frank A. Gaimari
Джозеф Лопес
Actor
Режиссер Андре Овредал
Сценарист Захари Донохью, T.W. Burgess
Композитор Кристофер Янг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 7 июля 2026
Премьера в мире 20 мая 2026
Дата выхода
28 мая 2026 Россия 18+
21 мая 2026 Австралия MA 15+
28 мая 2026 Австрия
21 мая 2026 Антигуа и Барбуда
21 мая 2026 Аргентина
21 мая 2026 Аруба
21 мая 2026 Бахрейн
20 мая 2026 Бельгия
22 мая 2026 Болгария
21 мая 2026 Боливия
28 мая 2026 Босния и Герцеговина
21 мая 2026 Бразилия
22 мая 2026 Великобритания 15
21 мая 2026 Венгрия 16
21 мая 2026 Венесуэла
29 мая 2026 Вьетнам
22 мая 2026 Гана
21 мая 2026 Гватемала
21 мая 2026 Германия
21 мая 2026 Гондурас
21 мая 2026 Гонконг
21 мая 2026 Греция
21 мая 2026 Дания
21 мая 2026 Доминиканская Республика
21 мая 2026 Израиль
29 мая 2026 Индия A
27 мая 2026 Индонезия 17+
22 мая 2026 Ирландия 15A
21 мая 2026 Исландия Unrated
22 мая 2026 Испания
21 мая 2026 Италия
28 мая 2026 Казахстан
22 мая 2026 Канада 14A
21 мая 2026 Катар
21 мая 2026 Колумбия
21 мая 2026 Коста-Рика
21 мая 2026 Кувейт
28 мая 2026 Кыргызстан 16+
22 мая 2026 Латвия
22 мая 2026 Литва
21 мая 2026 Макао C
28 мая 2026 Малайзия
21 мая 2026 Мексика B-15
28 мая 2026 Молдавия N 15
29 мая 2026 Непал
21 мая 2026 Нидерланды 16
21 мая 2026 Новая Зеландия R16
22 мая 2026 Норвегия 15
21 мая 2026 ОАЭ 18TC
21 мая 2026 Панама
20 мая 2026 Парагвай
21 мая 2026 Перу
22 мая 2026 Польша
21 мая 2026 Португалия
21 мая 2026 Пуэрто-Рико R
29 мая 2026 Румыния
22 мая 2026 США
22 мая 2026 Сенегал
21 мая 2026 Сербия o.A.
28 мая 2026 Сингапур
21 мая 2026 Словакия
28 мая 2026 Таиланд
18 июня 2026 Тайвань
21 мая 2026 Тринидад и Тобаго
22 мая 2026 Турция 16+
28 мая 2026 Узбекистан
21 мая 2026 Украина
21 мая 2026 Уругвай
27 мая 2026 Филиппины R-16
22 мая 2026 Финляндия
20 мая 2026 Франция
21 мая 2026 Хорватия ab 15
21 мая 2026 Черногория o.A.
21 мая 2026 Чехия
21 мая 2026 Швейцария 16
22 мая 2026 Швеция 15
21 мая 2026 Эквадор
22 мая 2026 Эстония
22 мая 2026 ЮАР
24 июня 2026 Южная Корея 15
Сборы в мире $31 620 508
Производство Paramount Pictures, Domain Entertainment (II), 18Hz productions
Другие названия
Passenger, El pasajero del diablo, Пассажир, El pasajero nocturno, Ha'Nosse'ah, Khách, Le passager, O Passageiro do Inferno, Pasażer, Pasažieris, Passageiro do Mal, Reisija, Utazó, Yolcu, Ο επιβάτης, Пасажир, 乘嚇, 鬼上車, Pasažér, ผู้ร่วมทางตาย

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 17 голосов
5.5 IMDb
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Обновлено 23 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Пассажир - Официальный трейлер
Пассажир Официальный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Леха 21 июня 2026, 15:12
Добрый хоррор, старомодный такой, я бы сказал, лобовой. Злобная сущность в себе уверенная, сиси не мнет и практически ничего не стесняется.… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 30 июня 2026, 15:49
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Атлантис Кино
13:00 от 400 ₽ 16:00 от 750 ₽ 22:10 от 500 ₽ 01:15 от 750 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
21:55 от 600 ₽
Полное расписание и билеты

«Пассажир» в кинотеатрах

Сегодня 24 Завтра 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Как купить билеты на сеанс фильма «Пассажир»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
13:00 от 400 ₽ 16:00 от 750 ₽ 22:10 от 500 ₽ 01:15 от 750 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
21:55 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
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