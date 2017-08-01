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Убийство священного оленя Убийство священного оленя
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The Killing of a Sacred Deer

Убийство священного оленя, 2017

2017 / Великобритания
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Зловещая история об отношениях подростка и успешного хирурга
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Греческий режиссёр Йоргос Лантимос, снявший известные в фестивальных кругах картины «Клык» и «Лобстер», выпускает свой новый фильм - «Убийство священного оленя». Как и в прошлой ленте постановщика, здесь сыграли известные актёры, в числе которых Николь Кидман («Мулен Руж», «Холодная гора»), Колин Фаррелл (сериал «Настоящий детектив», «Александр»), Алисия Сильверстоун («Бестолковые», «Имущество с хвостом») и другие.

Йоргос Лантимос является признанным мастером психологических триллеров и в фильме «Убийство священного оленя» не отходит от своих традиций. В этот раз в центре сюжета окажется успешный хирург, который вместе с проблемным подростком и его матерью вступает в опасную игру. И в конце концов кому-то придётся принести ужасную жертву.

- Колин Фаррелл уже играл у Йоргоса Лантимоса в «Лобстере»

- Колин Фаррелл и Николь Кидман также сыграли вместе в другом фильме 2017 года - «Обманутый» Софии Копполы

- В картине «Убийство священного оленя» снялось множество настоящих враче из Цинциннати для достижения наиболее реалистичного фона

Эврипид, хирург с блестящей карьерой и семейными проблемами, решается заменить отца неблагополучному подростку. Но поведение мальчика становится всё более зловещим, а история новоиспеченной семьи оборачивается историей мести, борьбы за выживание и невыносимой жертвы.

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 15 февраля 2018
Премьера в мире 1 августа 2017
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Йоргос Лантимос
Йоргос Лантимос
В ролях
Николь Кидман
Николь Кидман
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун
Рэффи Кэссиди
Рэффи Кэссиди
Билл Кэмп
Билл Кэмп
Все актеры и съемочная группа
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Космос
19:00 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
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Уже начало нового фильма Йоргоса Лантимоса подсказывает, что дальнейшее зрелище уютным вряд ли будет. Темный экран с закадровой музыкой сменяется сверхкрупным планом операции на открытом сердце. Белесый, окутанный сетью сосудов орган ритмично бьется в обрамлении голубой ткани. И на этом операция в «Убийстве священного оленя» не закончится. Оставив пролог позади, Йоргос Лантимос вторгается в пространство семьи и с точностью опытного хирурга принимается за испытание родительской любви…
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саундтрек фильма Убийство священного оленя
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«Убийство священного оленя» в кинотеатрах

пт 29
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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