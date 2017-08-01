Убийство священного оленя, 2017

Греческий режиссёр Йоргос Лантимос, снявший известные в фестивальных кругах картины «Клык» и «Лобстер», выпускает свой новый фильм - «Убийство священного оленя». Как и в прошлой ленте постановщика, здесь сыграли известные актёры, в числе которых Николь Кидман («Мулен Руж», «Холодная гора»), Колин Фаррелл (сериал «Настоящий детектив», «Александр»), Алисия Сильверстоун («Бестолковые», «Имущество с хвостом») и другие.
Йоргос Лантимос является признанным мастером психологических триллеров и в фильме «Убийство священного оленя» не отходит от своих традиций. В этот раз в центре сюжета окажется успешный хирург, который вместе с проблемным подростком и его матерью вступает в опасную игру. И в конце концов кому-то придётся принести ужасную жертву.
- Колин Фаррелл уже играл у Йоргоса Лантимоса в «Лобстере»
- Колин Фаррелл и Николь Кидман также сыграли вместе в другом фильме 2017 года - «Обманутый» Софии Копполы
- В картине «Убийство священного оленя» снялось множество настоящих враче из Цинциннати для достижения наиболее реалистичного фона
Эврипид, хирург с блестящей карьерой и семейными проблемами, решается заменить отца неблагополучному подростку. Но поведение мальчика становится всё более зловещим, а история новоиспеченной семьи оборачивается историей мести, борьбы за выживание и невыносимой жертвы.
Имя греческого кудесника Йоргоса Лантимоса на слуху. Странные, загадочные, не похожие ни на что картины «Клык», «Альпы» привлекли к… Читать дальше…