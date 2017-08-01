Убийство священного оленя, 2017

Греческий режиссёр Йоргос Лантимос, снявший известные в фестивальных кругах картины «Клык» и «Лобстер», выпускает свой новый фильм - «Убийство священного оленя». Как и в прошлой ленте постановщика, здесь сыграли известные актёры, в числе которых Николь Кидман («Мулен Руж», «Холодная гора»), Колин Фаррелл (сериал «Настоящий детектив», «Александр»), Алисия Сильверстоун («Бестолковые», «Имущество с хвостом») и другие.

Йоргос Лантимос является признанным мастером психологических триллеров и в фильме «Убийство священного оленя» не отходит от своих традиций. В этот раз в центре сюжета окажется успешный хирург, который вместе с проблемным подростком и его матерью вступает в опасную игру. И в конце концов кому-то придётся принести ужасную жертву.