После долгого отсутствия Харпер возвращается к матери в семейное поместье. Неожиданно она сталкивается с могущественной древней сущностью, скрывающейся в стенах старого особняка. Не в силах вырваться из цепких объятий прошлого, она должна принять этот вызов, чтобы спасти себя и жизнь своего маленького ребенка.
|12 февраля 2026
|Россия
|Капелла Фильм
|12 февраля 2026
|Казахстан
|18+
|12 февраля 2026
|Кыргызстан
|18+
Частично снимался в Бартлсвилле, штат Оклахома.