Белдхэм. Проклятие ведьмы

The Beldham 18+
О фильме

После долгого отсутствия Харпер возвращается к матери в семейное поместье. Неожиданно она сталкивается с могущественной древней сущностью, скрывающейся в стенах старого особняка. Не в силах вырваться из цепких объятий прошлого, она должна принять этот вызов, чтобы спасти себя и жизнь своего маленького ребенка.

Белдхэм. Проклятие ведьмы - дублированный трейлер
Белдхэм. Проклятие ведьмы  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 12 февраля 2026
Дата выхода
12 февраля 2026 Россия Капелла Фильм
12 февраля 2026 Казахстан 18+
12 февраля 2026 Кыргызстан 18+
Производство Rebellium Films, Which Witch Films, Wicked Myth Films
Другие названия
The Beldham, Harpia: Presença Maligna, La leyenda Beldham, Wiedźma, Белдхэм. Проклятие ведьмы
Режиссер
Энджела Галнер
Энджела Галнер
В ролях
Патриция Хитон
Патриция Хитон
Корбин Бернсен
Корбин Бернсен
Кэти Паркер
Кэти Паркер
Мэри Басс
Мэри Басс
Эмма Фитцпатрик
Эмма Фитцпатрик
Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Отзывы о фильме

Трейлеры фильма
Белдхэм. Проклятие ведьмы - дублированный трейлер
Белдхэм. Проклятие ведьмы Дублированный трейлер
Белдхэм. Проклятие ведьмы - trailer
Белдхэм. Проклятие ведьмы Trailer
Все трейлеры на нашем канале
