После долгого отсутствия Харпер возвращается к матери в семейное поместье. Неожиданно она сталкивается с могущественной древней сущностью, скрывающейся в стенах старого особняка. Не в силах вырваться из цепких объятий прошлого, она должна принять этот вызов, чтобы спасти себя и жизнь своего маленького ребенка.