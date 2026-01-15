Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Уиджа. Шёпоты мёртвых
6.1 Рейтинг IMDb: 5.9
Уиджа. Шёпоты мёртвых

Мистический хоррор о школьницах, которые расследуют смерть своей однокашницы Mary Cherry Chua 18+
О фильме

Поклонницы страшных историй Карен и Эшли узнают, что в их колледже когда-то погибла ученица по имени Мэри Черри Чуа. Говорят, что с тех пор неупокоенный призрак Мэри бродит по классам и пугает учеников. Карен и Эшли начинают свое расследование. Чем больше девушки погружаются в разгадку убийства Мэри, тем быстрее начинают понимать, что школа совсем не настроена раскрывать свои тайны, а пугающий призрак – не самое страшное, что обитает в ее стенах.
 

Уиджа. Шёпоты мёртвых - дублированный трейлер
Уиджа. Шёпоты мёртвых  дублированный трейлер
Страна Филиппины
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 15 января 2026
Дата выхода
15 января 2026 Россия Кинологистика
Сборы в мире $54 507
Производство Viva Films, Studio Viva
Другие названия
Mary Cherry Chua, Уиджа. Шепоты мертвых
Режиссер
Roni Benaid
В ролях
Ashley Diaz
Joko Diaz
Kokoy De Santos
Lyca Gairanod
Krissha Viaje
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 14 голосов
5.9 IMDb
Отзывы о фильме

Уиджа. Шёпоты мёртвых - дублированный трейлер
